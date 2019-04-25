Источник материала: Газета Авангард

Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета. Также в повестке дня были вопросы организации совместной работы по оздоровлению и обеспечению трудовой занятости молодежи и подростков в летний период, об исполнении бюджета за первый квартал 2019 года и платежной дисциплине. На заседании райисполкома принято решение установить особый противопожарный режим.

Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев.





