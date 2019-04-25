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Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета

26.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета. Также в повестке дня были вопросы организации совместной работы по оздоровлению и обеспечению трудовой занятости молодежи и подростков в летний период, об исполнении бюджета за первый квартал 2019 года и платежной дисциплине. На заседании райисполкома принято решение установить особый противопожарный режим.

Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев.Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета
Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета
Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета

 
 
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Итоги социально-экономического развития района за первый квартал 2019 года обсудили на заседании районного исполнительного комитета. Также в повестке...
 
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