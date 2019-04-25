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Титул "Королева Весна" получила студентка Гродненского госуниверситета им.Я.Купалы

26.04.2019 20:46 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей XXVIII Республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019", финал которого прошел сегодня в Минске, стала студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Татьяна Щербач, передает корреспондент БЕЛТА.

Титул "Первой вице-Королевы Весны" получила студентка Белорусского государственного экономического университета Елизавета Абрамкина.

"Вторая вице-Королева Весна" - студентка Белорусского государственного медицинского университета Полина Кашалевич.

За титул "Королева Весна Беларуси" в творческих и интеллектуальных состязаниях боролись тринадцать самых талантливых и спортивных представительниц учреждений высшего образования. Победительницы конкурса, занявшие 1-е и 2-е места, представят Беларусь в международном финале конкурса в Ставрополе, где в этом году выберут "Королеву студенчества" стран ШОС и БРИКС.

Национальный финал популярного студенческого проекта представляет собой театрализованное шоу, состоящее из различных конкурсных заданий, во время которых девушки проявляют интеллектуальные и творческие способности, демонстрируют сценическую культуру, грацию и артистическое мастерство, знание этикета, чувство юмора и умение общаться с аудиторией. Главная задача проекта - выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого творчества.

Идейным вдохновителем и организатором XXVIII Республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" является БРСМ при поддержке Министерства образования и Национальной школы красоты. Генеральный партнер проекта - компания ООО "Жилстройкомплект".

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Теги: Минск
 
 
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей XXVIII Республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019", финал которого прошел сегодня...
 
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