ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Внимание-Дети!»

21.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

«Внимание-Дети!»

Госавтоинспекция Республики Беларусь проведёт с 25 мая по 5 июня специальное комплексное мероприятие «Внимание-Дети!».

Во время проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин              (ст. 18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

         Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. За неисполнение данного требования законодательства предусмотрен штраф в размере до 4-х базовых величин (ч.5 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.

Уважаемые родители! Вы для ребёнка всегда являетесь  авторитетом и примером в соблюдении Правил. Подавайте правильный пример:

— переходите проезжую часть с детьми только на пешеходных переходах, при этом держите ребёнка за руку и убедитесь, что транспорт уступает Вам дорогу;

— находясь на улице- не спишите, переходите проезжую часть размеренным шагом;

— выходя на проезжую часть  дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;

— при движении в тёмное время суток следует обозначить себя и ребёнка  световозвращающими элементами;

— во время прогулок с детьми обращайте их внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность.

И помните, от того, как Вы научите своего ребёнка вести себя на дороге, зависит Ваше спокойствие и его безопасность!

Старший госавтоинспектор ОГАИ

Верхнедвинского РОВД                                                                      О.С. Лонь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Госавтоинспекция Республики Беларусь проведёт с 25 мая по 5 июня специальное комплексное мероприятие «Внимание-Дети!». Во время проведения данного мероприятия...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 22 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика