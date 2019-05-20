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«Внимание-Дети!»
21.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Госавтоинспекция Республики Беларусь проведёт с 25 мая по 5 июня специальное комплексное мероприятие «Внимание-Дети!».
Во время проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст. 18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).
Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. За неисполнение данного требования законодательства предусмотрен штраф в размере до 4-х базовых величин (ч.5 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.
Уважаемые родители! Вы для ребёнка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении Правил. Подавайте правильный пример:
— переходите проезжую часть с детьми только на пешеходных переходах, при этом держите ребёнка за руку и убедитесь, что транспорт уступает Вам дорогу;
— находясь на улице- не спишите, переходите проезжую часть размеренным шагом;
— выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;
— при движении в тёмное время суток следует обозначить себя и ребёнка световозвращающими элементами;
— во время прогулок с детьми обращайте их внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность.
И помните, от того, как Вы научите своего ребёнка вести себя на дороге, зависит Ваше спокойствие и его безопасность!
Старший госавтоинспектор ОГАИ
Верхнедвинского РОВД О.С. Лонь
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> Госавтоинспекция Республики Беларусь проведёт с 25 мая по 5 июня специальное комплексное мероприятие «Внимание-Дети!». Во время проведения данного мероприятия...
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