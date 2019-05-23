На выходных в Беларуси похолодает, а со вторника ожидается до +28

Источник материала: Полымя

В пятницу в Беларуси еще будет комфортная погода, ожидаются дожди, а на выходных похолодает.





В субботу неустойчивая прохладная воздушная масса принесет ветры, прохладу и осадки. 25 мая прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северным с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью опустится до плюс 10 — 15 градусов, а в Витебской области похолодает до плюс 8 — 9 градусов. Максимальная температура днем ожидается в пределах 17 — 24 градусов.

В воскресенье и понедельник тоже будет прохладно и с дождями, зато потом жара вернется.

Уже во вторник в отдельных регионах Беларуси прогнозируют до плюс 28 градусов и ясное небо. В Минске со вторника потеплеет до +25, осадки прекратятся.