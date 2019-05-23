ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На выходных в Беларуси похолодает, а со вторника ожидается до +28

24.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В пятницу в Беларуси еще будет комфортная погода, ожидаются дожди, а на выходных похолодает.

На выходных в Беларуси похолодает, а со вторника ожидается до +28

В субботу неустойчивая прохладная воздушная масса принесет ветры, прохладу и осадки. 25 мая прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северным с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью опустится до плюс 10 — 15 градусов, а в Витебской области похолодает до плюс 8 — 9 градусов. Максимальная температура днем ожидается в пределах 17 — 24 градусов.

В воскресенье и понедельник тоже будет прохладно и с дождями, зато потом жара вернется.

Уже во вторник в отдельных регионах Беларуси прогнозируют до плюс 28 градусов и ясное небо. В Минске со вторника потеплеет до +25, осадки прекратятся.

Источник: kp.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу в Беларуси еще будет комфортная погода, ожидаются дожди, а на выходных похолодает. В субботу неустойчивая прохладная воздушная масса
 
Новости дня
Новости общества
 
Перад "Дажынкамі" Смаргонь мяняе сваё аблічча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика