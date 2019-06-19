Мальчиков рождается больше, чем девочек

Источник материала: Единство

Повышенное внимание – детям, оставшимся без родительской опеки

На начало 2019-го из 18,1 тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось 14,9 тыс. (82,3%), в детских интернатных учреждениях – 3,2 тыс. (17,7%).

На начало текущего года на усыновлении находилось 11,4 тыс. детей, из них в белорусских семьях – 7,5 тыс. В 2018-м новых родителей обрели 557 ребят, 118 из них усыновлены иностранными гражданами.

Право на получение образования гарантировано каждому

В прошлом году работало 3803 учреждения дошкольного образования, их посещало 435,1 тыс. детей. На начало 2018/2019 учебного года в республике функционировало 3035 учреждений общего среднего образования, где обучалось 1010,4 тыс. ребят. Из них программы повышенного уровня проходили 152 тыс. учащихся в 206 гимназиях и 7,4 тыс. учащихся в 27 лицеях. Дополнительным образованием в центрах (дворцах) Беларуси в 2018-м были охвачены 383,5 тыс. ребят, в детских школах искусств – 116,5 тыс.

Уровень младенческой и детской смерти низкий

В 2018 году коэффициент младенческой смертности составил 2,5 на 1000 родившихся живыми, коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет – 3,4 на 1000 родившихся живыми.

Прививки как средство снижения заболеваемости инфекциями

В 2018 году процент охвата детей прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи составил 98,3%, туберкулеза – 98,3%, коклюша, дифтерии и столбняка – 97,1%.

Подрастающее поколение активно пользуется интернетом

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году интернетом пользовались 91,9% детей в возрасте 6 – 17 лет, из них 79,1% – ежедневно.