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Мальчиков рождается больше, чем девочек

20.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Повышенное внимание – детям, оставшимся без родительской опеки
На начало 2019-го из 18,1 тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось 14,9 тыс. (82,3%), в детских интернатных учреждениях – 3,2 тыс. (17,7%).
На начало текущего года на усыновлении находилось 11,4 тыс. детей, из них в белорусских семьях – 7,5 тыс. В 2018-м новых родителей обрели 557 ребят, 118 из них усыновлены иностранными гражданами.
Право на получение образования гарантировано каждому
В прошлом году работало 3803 учреждения дошкольного образования, их посещало 435,1 тыс. детей. На начало 2018/2019 учебного года в республике функционировало 3035 учреждений общего среднего образования, где обучалось 1010,4 тыс. ребят. Из них программы повышенного уровня проходили 152 тыс. учащихся в 206 гимназиях и 7,4 тыс. учащихся в 27 лицеях. Дополнительным образованием в центрах (дворцах) Беларуси в 2018-м были охвачены 383,5 тыс. ребят, в детских школах искусств – 116,5 тыс.
Уровень младенческой и детской смерти низкий
В 2018 году коэффициент младенческой смертности составил 2,5 на 1000 родившихся живыми, коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет – 3,4 на 1000 родившихся живыми.
Прививки как средство снижения заболеваемости инфекциями
В 2018 году процент охвата детей прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи составил 98,3%, туберкулеза – 98,3%, коклюша, дифтерии и столбняка – 97,1%.
Подрастающее поколение активно пользуется интернетом
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году интернетом пользовались 91,9% детей в возрасте 6 – 17 лет, из них 79,1% – ежедневно.

 
 
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Как сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, на 1 января нынешнего года в нашей стране проживало 1868 тыс. детей в возрасте до 18 лет, в минувшем году...
 
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