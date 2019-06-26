На Столинщине бесправник на мотоцикле с 4,8 промилле пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Навiны Палесся





В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в деревне Теребище Столинского района, около полуночи внимание инспекторов ДПС привлек водитель мотоцикла марки «ИЖ Юпитер», который двигался без мотошлема, а сам мотоцикл был без регистрационных знаков. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

На требование сотрудников Госавтоинспекции остановится, мотоциклист не отреагировал и продолжил движение с ускорением. Немного проехав, водитель бросил мотоцикл на землю и начал убегать. Погоня была недолгой – буквально через 30 метров инспектор задержал нарушителя, которым оказался нетрезвый 24-летний местный житель. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе – 4,8 промилле алкоголя. Молодой человек не стал отрицать факт употребления спиртного и пояснил, что действительно выпивал с друзьями и на мотоцикле решил отправиться домой, при этом водительского удостоверения он не имеет.

В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов (управление ТС без права управления, без мотошлема, без страхового полиса, не зарегистрированным в установленном порядке, в состоянии опьянения). Мотоцикл доставлен на штрафную стоянку.

Вероника ГЕЙДЕН