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На Столинщине бесправник на мотоцикле с 4,8 промилле пытался скрыться от ГАИ

27.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

На Столинщине бесправник на мотоцикле с 4,8 промилле пытался скрыться от ГАИ

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в деревне Теребище Столинского района, около полуночи внимание инспекторов ДПС привлек водитель мотоцикла марки «ИЖ Юпитер», который двигался без мотошлема, а сам мотоцикл был без регистрационных знаков. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

На требование сотрудников Госавтоинспекции остановится, мотоциклист не отреагировал и продолжил движение с ускорением. Немного проехав, водитель бросил мотоцикл на землю и начал убегать. Погоня была недолгой – буквально через 30 метров инспектор задержал нарушителя, которым оказался нетрезвый 24-летний местный житель. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе – 4,8 промилле алкоголя. Молодой человек не стал отрицать факт употребления спиртного и пояснил, что действительно выпивал с друзьями и на мотоцикле решил отправиться домой, при этом водительского удостоверения он не имеет.

В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов (управление ТС без права управления, без мотошлема, без страхового полиса, не зарегистрированным в установленном порядке, в состоянии опьянения). Мотоцикл доставлен на штрафную стоянку.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в деревне Теребище Столинского района, около полуночи внимание инспекторов ДПС привлек
 
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