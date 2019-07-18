Причина краж – беспечность граждан

Источник материала: Навiны Палесся





Шесть месяцев 2019 года позади. Какое самое распространённое преступление на Столинщине? В каких населённых пунктах воруют чаще? Как и чем «отличились» за это время подростки? На эти и другие вопросы «НП» отвечает начальник Столинского РОВД полковник милиции Юрий АРСЕНОВИЧ.

– Юрий Алексеевич, кражи по-прежнему самое распространённое преступление? В каких населённых пунктах на Столинщине воруют чаще? Что воруют?

– Удельный вес краж в общем количестве зарегистрированных по линии уголовного розыска преступлений составил 79,8 процента. Зарегистрирован небольшой рост краж из квартир и частных домов. Их совершено 34. Эффективность раскрываемости улучшилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 62,4 %. Наиболее криминогенная обстановка по кражам сложилась на территории Речицкого – 19 (к прошлогодним 5), Давид-Городокского городского – 15 (16), Большемалешевского – 13 (8), Плотницкого – 4 (0), Видиборского – 4 (2) сельсоветов. Чаще всего это кражи денег – 21 случай, мобильных телефонов – 8, электрооборудования – 7, строительных материалов и инструментов – 7, велосипедов – 12, автозапчастей – 6, продуктов питания и сельхозпродукции – 9. Зарегистрировано две кражи государственной собственности. Выросло количество краж, совершённых путём свободного доступа, с 58 до 63. Причина – беспечность и непринятие должных мер по сохранности имущества со стороны самих владельцев.

– Сколько всего преступлений зарегистрировано в нашем районе за первое полугодие?

– За это время в Столинский РОВД поступило 419 (2018 г. – 422) заявлений и сообщений о преступлениях. Возбуждено 247 уголовных дел.

Хочу отметить, что на протяжении семи лет на территории нашего района отмечается устойчивое снижение преступности по всем направлением. И первое полугодие 2019 года – не исключение. Удельный вес преступлений на 10000 населения является одним из наименьших в области. Зарегистрировано наименьшее за последние 10 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений. Их совершено три, что на 10 меньше, чем в прошлом году. Снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. Уменьшилось количество преступлений, совершённых группой лиц, в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми лицами.

– Какую роль в структуре преступности играют подростки?

– К сожалению, за 6 месяцев этого года отмечается рост количества преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их участии (с 7 до 13). Основными видами противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними, остаются кражи имущества, хулиганства, незаконная охота, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений.

– Очень многие преступления совершаются в тесном «сотрудничестве» с алкоголем…

– Да, алкоголь продолжает оставаться одной из основных причин совершения правонарушений и преступлений. 41 процент краж совершён в пьяном виде, 50 % – в общественных местах опять же совершены пьяными. Практически 90% преступлений в отношении членов семьи совершаются на почве употребления алкоголя.

– Как боретесь с любителями выпить на работе и выпить в принципе?

– За 6 месяцев 2019 года в отношении 65 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, проведены первичные наркологические экспертизы, основания для проведения экспертиз имеются ещё в отношении 14 лиц. В суд направлено 56 материалов; осуждено в ЛТП 56 граждан. Из них 14 судимых, три обязанных лица. В отношении пяти лиц были подготовлены и направлены в прокуратуру Столинского района материалы для решения вопроса об ограничении их в дееспособности. Из них судом Столинского района было ограничено в дееспособности четыре гражданина.

Не теряют своей актуальности и эффективности целевые проверки субъектов хозяйствования на предмет выявления фактов распития алкогольных напитков либо появления в пьяном виде на рабочих местах, с целью профилактики гибели граждан на производстве. Всего за 6 месяцев 2019 года Столинским РОВД было выявлено 44 факта нахождения на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 17.3 ч. 2 КоАП Республики Беларусь. Всем руководителям предприятий (субъектов хозяйствования) были направлены соответствующие представления.

За шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 236 сообщений о семейных скандалах, из них 213 по причине пьянства, 67 – в семьях, где имеются несовершеннолетние дети. За совершение административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в ИВС Столинского РОВД было помещено 202 гражданина.

– И пару слов о дорожной безопасности в районе…

– В январе-июне 2019 года на территории района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 11 ранены. Три ДТП совершены по вине пьяных водителей. Наблюдается рост ДТП, совершённых по вине пешеходов. Зарегистрировано одно ДТП по вине мотоциклиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. С участием детей совершено два ДТП, в результате которых два ребёнка получили ранения. По вине велосипедистов произошло одно ДТП, в результате которого велосипедист получил ранение. Задержано 59 водителей (за аналогичный период 2018 года – 47), управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 402 водителя, которые допустили превышение установленной скорости движения, 245 без права управления транспортными средствами. За нарушения ПДД привлечено к ответственности 1060 пешеходов.

В первом полугодии 2019 года принятые отделом внутренних дел Столинского райисполкома меры в тесном сотрудничестве с субъектами профилактики позволили обеспечить в районе стабильный общественный порядок, закрепить положительные тенденции в динамике криминогенной обстановки. И мы будем стремиться к сохранению этой тенденции.

Лилия ГУЩА

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