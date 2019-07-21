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В Жуховичах отшумел праздник деревни

22.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ежегодно, в день святых апостолов Петра и Павла, который празднуется 12 июля, агрогородок Жуховичи отмечает День деревни. Это ознаменовано тем, что в населённом пункте возведён храм в честь этих святых.

В Жуховичах отшумел праздник деревни

Праздник носит духовный характер, и с самого утра жители и гости агрогородка спешат на праздничную службу. Ни один праздник не обходится без народного гуляния.

Жуховичская земля славится творческой и инициативной молодёжью, которая с удовольствием берёт ответственность за организацию праздника на себя. Такая организация стала традиционной и передаётся из поколения в поколение. В текущем году ответственность пала на плечи Дениса Крупко. Юноша, вместе со своими друзьями подготовил площадку для танцев, пригласил артистов из города Барановичи, а также наполнил праздник яркими красками с помощью торговых рядов (праздничная атрибутика, сувениры, сладкое угощение, кафе на колёсах) и аттракционов.

На праздник съехались жители соседних деревень и разных городов. В воздухе царила атмосфера праздника, море энергии и позитив. Детишки с удовольствием резвились на надувных горках и батутах, баловали себя разными вкусностями. Жители и гости агрогородка остались довольны, как и приглашённые артисты, а это значит, что праздник прошёл на ура.

Екатерина ЖАМОЙДА, агр. Жуховичи
Фото Сергея ПЛЫТКЕВИЧА

 
 
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Ежегодно, в день святых апостолов Петра и Павла, который празднуется 12 июля, агрогородок Жуховичи отмечает День деревни. Это ознаменовано тем,
 
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