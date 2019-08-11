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Кто хорошо работает, тот и ест

12.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Наши хлеборобы продолжают нелёгкую битву за урожай. Время торопит, погода не всегда способствует. Дороги каждый день, каждый час. 

Кто хорошо работает, тот и ест

Председатели районного объединения профсоюзов Марина Шостак и райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Елена Гусенцова прямо на поле вручили подарок труженикам ОАО «Ведренское-Агро».

Невозможно представить, как провести в кабине комбайна целый день и при этом оставаться полным сил и энергии без горячего обеда. Именно поэтому организации питания в сельхозпредприятиях уделяется не меньше внимания, чем другим аспектам уборочной кампании.
Создание до-стойных условий труда – задача немаловажная. И её выполнение находится под постоянным контролем профсоюзов. Председатели районного объединения профсоюзов Марина Шостак и райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Елена Гусенцова – частые гости на хлебных нивах. Во время одного из последних своих визитов они встретились с тружениками ОАО «Ведренского-Агро». Кстати, приехали к хлеборобам не с пустыми руками.
Обеды работникам привозят прямо в поле. Хорошо, если приём пищи будет происходить в комфортных условиях. Поэтому подарок от профсоюзов – набор складной мебели для обеда – весьма кстати.
Как рассказала председатель Чашникского районного объединения профсоюзов Марина Шостак, все вопросы, касающиеся соблюдения норм и правил охраны труда работников сельского хозяйства в горячую пору, находятся под контролем. В данном хозяйстве комбайнеры обеспечиваются горячим питанием. Создаются и многие другие условия, чтобы труженики могли работать с полной отдачей.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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Наши хлеборобы продолжают нелёгкую битву за урожай. Время торопит, погода не всегда способствует. Дороги каждый день, каждый час.  Невозможно представить,
 
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