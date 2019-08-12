«Армия – тест на зрелость», – считает пинчанин, актер театра и кино Сергей Николаев

Источник материала: Полесская правда

Читатели продолжают активно высказывать свое мнением на страницах газет, журналов и в сети Интернет о вступившем в силу Законе «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Своим мнением о данном законе поделился актер театра и кино Сергей Николаев:

– До службы в армии я окончил Белорусскую государственную академию искусств по специальности «актер театра и кино», работал в Полесском драматическом театре в Пинске. Потом уехал в Москву, снялся в нескольких фильмах, причем в одном из них – молодежной комедии «Полное превращение» – в главной роли. В 2014 году меня призвали в армию. Я тогда был в Москве, и мне позвонила мама, сказала, что пришла повестка из военкомата. Не раздумывая, я собрался и поехал домой в Пинск. Уже в военкомате попросил направить меня служить в силы специальных операций. Мое пожелание учли и направили в 38‑ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Там я был командиром отделения, увольнялся в запас в звании сержант. Почему я пошел именно в десантуру? До армии успел совершить два прыжка с парашютом с высоты более трех тысяч метров, занимался различными видами спорта. Да и отец Александр Николаевич воспитал меня так, что я понимал: мужчина должен отслужить. Он сам три года служил срочную на флоте. Отец много рассказывал о своей службе, о том, как она помогла ему сформироваться как личности, возмужать, повзрослеть. Это своеобразный тест на зрелость, на мужскую состоятельность, а тех, кто «косил» или «косит», в семье нашей не поддерживают.

Каждый представляет армию по-своему, мои ожидания оправдались. Я мечтал бегать с автоматом, прыгать с парашютом, активно заниматься спортом, все это я получил. Частенько мы совершали марш-броски на полигон – естественно, с полной выкладкой. Довелось принять участие в нескольких учениях, полевых выходах. А какой адреналин я получил, когда впервые выстрелил из гранатомета, да еще и попал! Это было что-то незабываемое! В ушах – звон, а самого эмоции просто распирают! Армия – это не кино, где пиротехнику используют, а реальный выстрел – из мощного оружия. Обращаюсь ко всем, кто еще не определился с выбором, где желает служить: боритесь за право оказаться в силах специальных операций, и вы никогда об этом не пожалеете!

Солдатская дружба – особая, объединяющая. В армии я также со многими сдружился. Для моих сослуживцев было в диковинку, что я снимался в кино. Многие думали, что я шучу, но когда комедия «Полное превращение» вышла в прокат, посмотрели его и стали гордиться знакомством со мной.

Исходя из этого, думаю, понятно мое отношение к военной службе. Знаете, как в песне поется: «Армия нужна, чтобы был покой и тишина, чтоб спокойно жила страна, она нужна, она так нужна…».

Родина, семья, дом – это святое. И каждый человек, а тем более мужчина, должен быть готов к их защите. И не только морально готов, но и должен уметь их защищать. Этот путь должен пройти каждый. И белорусское общество уверено, что его безопасность, его мирная, спокойная жизнь находится под надежной защитой наших солдат и офицеров.

Кирилл Клинцевич.