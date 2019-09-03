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На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»

04.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности».

На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»

Сегодня в рамках акции заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Елена Валюжинец и заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Валентина Щукина совместно с учащимися аграрно-технического колледжа вручилНа Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности»
и тематические буклеты по безопасности жизнедеятельности социальным работникам ТЦСОН, гражданам пожилого возраста, воспитанникам отделения дневного пребывания для инвалидов, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и семьям, находящимся в социально опасном положении.

 

 
 
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На Будакошелевщине продолжается акция "Единый день безопасности". Сегодня в рамках акции заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов...
 
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