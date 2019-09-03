Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине продолжается акция «Единый день безопасности».





Сегодня в рамках акции заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Елена Валюжинец и заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Валентина Щукина совместно с учащимися аграрно-технического колледжа вручил













и тематические буклеты по безопасности жизнедеятельности социальным работникам ТЦСОН, гражданам пожилого возраста, воспитанникам отделения дневного пребывания для инвалидов, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и семьям, находящимся в социально опасном положении.