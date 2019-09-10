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С 11 сентября по Западному обходу пустили четыре маршрутки и один автобус

11.09.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 11 сентября по Западному обходу в прямом и обратном направлении поедут маршрутки № 15, 21, 25, 35 и автобус № 23Б, сообщает Брестский горисполком.

Проезд по путепроводу других маршрутов общественного транспорта сейчас обсуждается.

«Брестгортранс» изучает пассажиропоток, так как при движении по Западному обходу «выпадают» две остановки: «Аэроклуб» и «Летная», на которые приходится около 300 и 800 человек ежедневного пассажирообмена.

Также изучается влияние открытия движения транспортных средств по путепроводу и связанное с этим уменьшение трафика под путепроводом на расписание автобусов.

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Теги: Расписание автобусов, Брест
 
 
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