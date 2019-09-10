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С 11 сентября по Западному обходу пустили четыре маршрутки и один автобус
11.09.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 11 сентября по Западному обходу в прямом и обратном направлении поедут маршрутки № 15, 21, 25, 35 и автобус № 23Б, сообщает Брестский горисполком.
Проезд по путепроводу других маршрутов общественного транспорта сейчас обсуждается.
«Брестгортранс» изучает пассажиропоток, так как при движении по Западному обходу «выпадают» две остановки: «Аэроклуб» и «Летная», на которые приходится около 300 и 800 человек ежедневного пассажирообмена.
Также изучается влияние открытия движения транспортных средств по путепроводу и связанное с этим уменьшение трафика под путепроводом на расписание автобусов.
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Поедут маршрутки №№ 15, 21, 25, 35 и автобус № 23Б.
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