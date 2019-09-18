Малообеспеченным гражданам окажут поддержку при утеплении домов

Малообеспеченные жильцы, в домах которых будут проводиться мероприятия по повышению энергоэффективности, смогут рассчитывать на рассрочку до 15 лет при оплате услуг, а также на получение безналичных жилищных субсидий. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, передает корреспондент БЕЛТА .

В Беларуси 4 сентября текущего года подписан указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Документ определяет условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов.

Решение о проведении мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали более двух третей собственников.

«Для малообеспеченных семей предусмотрены льготы — рассрочка в оплате затрат не на 10, а на 15 лет. Кроме того, они смогут получить безналичные жилищные субсидии», — отметил Геннадий Трубило.

Он напомнил, что безналичные жилищные субсидии полагаются в случаях, если на оплату ЖКУ приходится 20% совокупного дохода для проживающих в городе или поселке городского типа, 15% — для тех, кто живет в сельской местности. На сегодняшний день они начисляются почти 18,7 тыс. домохозяйств по выявительному и 748 — по заявительному принципу. При тепловой модернизации размер субсидии будет увеличен на сумму, начисляемую за выполненную модернизацию.

«Даже если не положена жилищная субсидия, но доход ниже бюджета прожиточного минимума, то гражданам по решению местного исполкома могут предоставить рассрочку до 15 лет», — добавил первый замминистра.

Геннадий Трубило подчеркнул, что граждане будут оплачивать работы только после их завершения. Размер возмещения определяется пропорционально доле каждого собственника в общей площади жилых и (или) нежилых помещений. Отказ от заключения договора не освобождает от оплаты, если решение о реализации энергоэффективных мероприятий приняло большинство собственников.

Порядок возмещения таков: для собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, — в полном размере ежемесячно равными долями в течение 3 лет, для владельцев жилых помещений — в размере не менее 50% от затрат ежемесячно равными долями в течение 10 лет.

Документ вступает в силу 4 декабря. В настоящее время разрабатывается проект постановления Совета Министров, который уточнит механизм финансирования энергоэффективных мероприятий. Первый замминистра рассказал, что работа над указом велась два года. Главная цель — поддержать людей в желании снизить потребление тепла, повысить комфортность проживания. В основу заложен принцип добровольного участия. Инициаторами тепловой модернизации могут стать сами жильцы, исполком, правление товарищества собственников или уполномоченное лицо совместного домовладения.

Мероприятия включают утепление стен, замену систем отопления, установку индивидуальных приборов учета, тепловых пунктов, замену окон, устройство систем рекуперации. Конкретный их перечень утверждают жильцы. На первоначальном этапе все работы оплачиваются из бюджета. «Решение проводить тепловую модернизацию зависит от желания граждан. Государство в свою очередь предлагает поддержку в финансировании», — сказал Геннадий Трубило.-0-