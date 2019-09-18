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Житьково – от слова «жить»!

19.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Поздравить сельчан с праздником приехали председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П. Красовская, председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. Навицкий, председатель БРО РОО «Белая Русь» В.Д. Васильев, начальник Борисовского районного узла почтовой связи В.А. Казачек, директор ТЦСОН Борисовского района О.В. Копыток, управляющий отделением «Старо-Борисов» ОАО «Мирополье» В.М. Бобович и другие.
По традиции первой с поздравлениями и наилучшими пожеланиями к хозяевам и гостям праздника обратилась председатель Пригородного сельисполкома Т.Ю. Слайковская. Она высказала жителям деревни слова благодарности за неоценимый вклад в развитие, созидание и укрепление Борисовского региона. Масса прекрасных слов, поздравлений и пожеланий прозвучала в этот день в адрес сельских тружеников от каждого из почетных гостей. Ценными подарками были награждены ветераны труда, проживающие в Житьково, – бывшие работники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, торговли, местного отделения связи и т.д. Например, председатель профсоюзной организации УЗ «Борисовская больница №2» Е.П. Денько вручила награду ветерану борисовского здравоохранения, бывшей заведующей ФАПом д. Житьково Лидии Титовне Амбросовой, свою жизнь посвятившей охране здоровья местных жителей. Также на празднике чествовали председателя ветеранской «первички» Пригородного сельсовета Инну Петровну Конон, директора ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского района» Татьяну Александровну Гайдук, начальника отделения почтовой связи д. Житьково Наталью Федоровну Жуковскую. Удостоенных всеобщего внимания и наград было очень много, и участники торжества долго им аплодировали. Кроме того, здесь же поздравили самого маленького жителя деревни и старожила, самую молодую семью и самую большую, семьи Косинских и Пономарь – победителей конкурса «Дом и подворье образцового порядка и быта». В завершение торжественной части устроили розыгрыш беспроигрышной лотереи. Была организована детская площадка для развлечения малышей, площадка группы пропаганды ГРОЧС на тему безопасности жизнедеятельности детей и пожилых граждан, а местные рукодельницы представили на обозрение свое творчество.
Житьково в этот день светилось не только от яркого солнца, но и от радостных улыбок. Праздник на границе лета и осени сопровождался выступлениями музыкальных коллективов Борисовщины: Староборисовского СДК, народного ансамбля народной песни и музыки «Траецкія музыкі», вокалистов Натальи Давыдовой, Ольги и Михаила Помоз, гитариста Сергея Никитина. Праздничную атмосферу поддерживали ведущие торжества – директор Староборисовского СДК Александр Шашков и худрук учреждения Анастасия Загорская.
Кто-то в течение праздника отдыхал на лавочках в тени деревьев, кто-то интересовался сувенирной продукцией и товарами на торговых рядах, кто-то пускался в пляс при любом звуке музыки. Детвора облюбовала аттракционы и красивые сказочные фигурки, изготовленные местными умельцами специально к этому дню, устраивалась в очередь на аквагрим. Уверена, каждый понимал, что белорусская деревня не умирает, она живет. Здесь рождаются и выходят в свет талантливейшие люди, они думают о будущем и с надеждой смотрят вперед. Ведь Житьково – от слова «жить».
Елена АЛЕКСАНДРОВА

 
 
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В д. Житьково Борисовского района недавно состоялся праздник деревни. А поскольку это событие для сельчан – особый повод собраться одной семьей, то и почетных...
 
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