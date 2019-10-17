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Ну и октябрь! В Бресте и Орше зацвели одуванчики
18.10.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплый октябрь в Беларуси не дает природе уснуть. В Гродно
Октябрь бьет в Бресте температурные рекорды. 15-го числа в городе воздух прогрелся до +24,4С и Брест обновил температурный рекорд 40-летней давности">побил максимум, который держался с 1979 года.
В предстоящие выходные погода также будет радовать брестчан и жителей Орши
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Октябрь бьет в Бресте температурные рекорды.
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