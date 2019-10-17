Ну и октябрь! В Бресте и Орше зацвели одуванчики

Источник материала: Tut.by

Теплый октябрь в Беларуси не дает природе уснуть. В Гродно цветут каштаны и незабудки , а в Бресте и Орше — одуванчики.



Брестский одуванчик в октябре. Фото читателя

Октябрь бьет в Бресте температурные рекорды. 15-го числа в городе воздух прогрелся до +24,4С и Брест обновил температурный рекорд 40-летней давности">побил максимум, который держался с 1979 года.



Фото читательницы из Бреста

В предстоящие выходные погода также будет радовать брестчан и жителей Орши солнцем и теплом .



Одуванчики из Орши. Фото читателя

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