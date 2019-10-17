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Ну и октябрь! В Бресте и Орше зацвели одуванчики

18.10.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплый октябрь в Беларуси не дает природе уснуть. В Гродно цветут каштаны и незабудки, а в Бресте и Орше — одуванчики.


Брестский одуванчик в октябре. Фото читателя

Октябрь бьет в Бресте температурные рекорды. 15-го числа в городе воздух прогрелся до +24,4С и Брест обновил температурный рекорд 40-летней давности">побил максимум, который держался с 1979 года.


Фото читательницы из Бреста

В предстоящие выходные погода также будет радовать брестчан и жителей Орши солнцем и теплом.


Одуванчики из Орши. Фото читателя

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Октябрь бьет в Бресте температурные рекорды.
 
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