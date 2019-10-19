Дать ремня и забрать сладкое. 9 типичных ошибок в воспитании детей

Источник материала: Tut.by

Воспитание детей — это не математика с доказанными теоремами и точными ответами. Чтобы из ребенка вырос достойный человек, мало действовать по интуиции или воспитывать так, как это делали ваши родители. Позиция «меня били — и ничего, человеком вырос» не работает. Тренды в воспитании меняются, но многие заблуждения все еще живы. Вместе с психологом и семейным терапевтом Ольгой Анушкиной мы прошлись по девяти таким ошибкам.



Ольга Анушкина. Фото из личного архива психолога

Убеждение № 1: «Ребенка нужно оберегать от любой опасности»

— Родители отвечают за безопасность ребенка. Но это не значит, что мы должны ограничивать его свободу передвижения или держать на коротком поводке. Это значит, что мы идем рядом с ним в опасных местах — у водоемов и обрывов, например. Мы объясняем ему, что можно, что нельзя, что будет, если полезть в костер или включить газ. Это наша задача.

Маме на детской площадке нужно изучить вместе с ребенком все окрестности этого места и приучить сына или дочь сообщать, куда он или она идет играть. Дети пришли на площадку играть — мы рассказали правила безопасности, и всё. Либо находимся рядом и помогаем, либо стоим в сторонке.

В младшем подростковом возрасте ведущая деятельность у ребенка — это общение с друзьями. Такое нужно поощрять. Здесь только нужно знать, с кем и куда идет ребенок. Он должен сообщать родителям информацию. Варианты трекеров на руке я не очень поддерживаю, хотя бывает всякое.

Убеждение № 2: «Если дать ребенку слишком много свободы, жди беды. Нужно быть строгими»

— Жди беды, когда есть очень строгие родители и много запретов. Запретный плод сладок. Когда ребенок подрастет, первое, что он начнет делать — это то, что ему запрещали.

Насчет запретов играть много за компьютером. Есть несколько исследований. В одном определили, что цифровая техника, цифровое пространство и простой серфинг по интернету лишают ребенка возможности формировать причинно-следственные связи. Игра дает сразу результат, готовую картинку, и мозгу не нужно додумывать, как это так получилось. Второе исследование связано с неврологией. 25% школьников в районе 10−11 лет, особенно мальчики, подвержены тикам. Причина в том, что после школы дома они сидят в играх, а это гиперстимуляция головного мозга, он не успевает отдыхать. С этой точки зрения ограничивать время с игрой нужно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Но мы не можем убрать технику и убрать игры, в них много и хорошего. Просто ограничивать, я считаю, нужно. Понятно, что они все равно будут играть. При этом просто забрать технику смысла нет, надо говорить и объяснять.

Убеждение № 3: «В качестве наказания ребенку можно дать ремня»

— Еще не так давно самым излюбленным методом воспитании у нас был кнут и пряник. Сейчас главный тренд — это не бить ребенка вообще. Но тогда многие родители впадают в ступор, а что делать с непослушными детьми.

У нас не сформирована культура говорения, родители оказываются в ситуации, когда они просто попустительствуют. Авторитарный метод уже не работает, а попустительский тоже результатов не приносит. Нужно развивать речевой аппарат, научиться разговаривать с ребенком и все объяснять.

Силовые методы воспитания неэффективны. Через какое-то время они приносят противоположный результат. Дети будут делать либо назло, а это портит отношения и подрывает авторитет, либо будут пытаться настоять на своем. Тогда все подростковые кризисы усложнятся.

Убеждение № 4: «Если ребенок не слушается, скажу, что он не получит сладкое или телефон»

— Это тот же кнут, только мы не бьем ребенка, а отбираем то, что ему нравится. Проблема в том, что сейчас гаджеты — это основное средство общения и игры. Забрать их — это изолировать ребенка, лишить его общения с друзьями.



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Сладкое — это очень быстрое поступление положительных эмоций для человека. Если регулярно лишать ребенка конфет, то нарушится пищевое поведение. Мы ставим в зависимость плохое/хорошее поведение и мотивирование едой. Потом мотивировать себя сладким станет для ребенка нормой. И если в жизни все хорошо, то человек будет переедать.

Убеждение № 5: «Можно просто включить ребенку мультик и пойти по своим делам»

— Иногда все родители этим грешат. Это, скорее, про усталость. Современные дети требуют все больше и больше внимания. Большой соблазн подкинуть планшетик или телевизор, чтобы ребенок занялся тем, что ему интересно. Потому что сесть и поговорить с ним или поиграть в развивающую игру — это волевое усилие родителя. И это, к сожалению, реальность и очень распространенная ситуация.

Такое поведение вырабатывает у ребенка способность обходиться самостоятельно без помощи взрослого. То есть взрослый нужен лишь как источник ресурса, у которого можно взять денег, а не как человек, с которым можно общаться.

Убеждение № 6: «Нужно хвалить ребенка за любую активность, даже незначительную»

— Нужен разумный баланс. Если мы хвалим деятельность ребенка, то у него вырабатывается связь «я хороший, когда я что-то делаю». Но ребенок по умолчанию хороший, это отдельная личность. Действия, которые он совершает, — это другое. Если хвалить только за них, не говоря о самом человеке, то в будущем у него будет низкая самооценка и непонимание, какой он.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Родители, конечно, хотят быть хорошими и соответствовать тренду, что ребенок — наше все. Они изо всех сил рассказывают, как прекрасно, что ребенок есть, и чуток переигрывают. Здесь важно задать себе вопрос «А есть ли я рядом с ребенком? Или я превратился в обслуживающий персонал?» Иногда это помогает выровнять баланс.

Убеждение № 7: «С ребенком нужно быть очень нежным и добрым»

— Ребенок, как и любой взрослый, нуждается в поддержке, в нежных словах, в доброте. Но, например, в отношении матери и ребенка есть опасность слияния. Это механизм, когда для женщины есть только жизнь ребенка. Но тут вопрос к маме: где ее собственная жизнь? Она в полном объеме ребенку не нужна. Хочешь, чтобы ребенок был счастливым, — будь сама счастлива.

Уважительное отношение ребенка и родителей друг к другу четко определяет границы. То есть когда родители говорят: «Мы решили, что ты поедешь вместе с нами», — не спросив у ребенка его мнение, то тут нет никакого уважения. Это лоббирование своих интересов и подчинение сына или дочери своим интересам. Даже маленькие дети в состоянии говорить: «Я не хочу идти к бабушке на ручки, потому что…». Не хочет — имеет право. Даже если бабушке будет неприятно.

Убеждение № 8: «Ребенок должен быть в курсе происходящего в отношениях между родителями»

— Если родители не разговаривают или ругаются, дети сами это замечают. Чтобы у них не росла тревога, лучше будет рассказать, что происходит. Признаться, что родители поссорились. Или что мама и папа решили разойтись, но твои отношения с ними сохранятся.



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Ненормальная позиция — это когда родители используют ребенка в качестве рефери. Ребенок растет в ситуации «все что угодно, только чтобы они не конфликтовали». Невыносимо тащить такой груз.

Убеждение № 9: «Родитель всегда прав, и это закон»

— Конечно, нет. Родители могут ошибаться, они не знают все. Родители могут вспылить, наорать, а потом извиняться и просить прощения — это нормальная практика. Но у него больше опыта и больший «контейнер переживаний». Он может сказать ребенку: «Извини, я был неправ. Я накосячил, прости». Это помогает ребенку понять, как можно решать похожие ситуации, которые у него тоже будут по жизни.

Подростки из-за гормонального взрыва очень эмоциональные. Они говорят такие вещи, из-за которых через пять минут сами плачут. И если родитель дает пример, как это можно разрулить, дети точно так же это будут использовать.