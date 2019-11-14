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Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива

15.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива
Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

Отказ от производства биодизеля обсуждался 14 ноября на встрече председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с коллективом ОАО «Могилевхимволокно».

Остановившись на работе ОАО «Могилевхимволокно», руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми.

Андрей Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года. В первую очередь речь шла о налоговом маневре Российской Федерации, ценообразовании на рынках и стоимости нефти.

Председатель концерна ответил на вопросы представителей трудового коллектива. Они касались инвестиционных проектов и концепции дальнейшего развития ОАО «Могилевхимволокно».

По информации БелТА.

 
 
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> Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим». Отказ от производства биодизеля обсуждался 14 ноября...
 
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