Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче с «Югрой» (4:1).

– Перед матчем узнали, что «Югра» очень хорошо двигается с шайбой и переходит из защиты в атаку. Мы потратили много времени, изучая игру соперника и разговаривая с игроками, и как следствие, смогли противостоять их тактике. Мы здорово проходили нейтральную зону и проводили много времени в атаке, за счет чего сумели подавить нашего оппонента. Был очень рад видеть то, как ребята отдавались игре. Здорово следовали игровому плану на протяжении всей игры. Рад результату и надеюсь, что мы от этого оттолкнемся и продолжим дальше.

- Сегодня команда продемонстрировала хорошую дисциплину в концовке – не было удалений. Разговаривали с ребятами перед матчем по этому поводу?

– Наверняка вы видели наши последние игры. Да, у нас были проблемы с дисциплиной в концовке. Но мы сказали ребятам: «Если мы хотим добиваться больших целей, то дисциплина должна быть одним из главных факторов нашего игрового плана». Ребята справились хорошо с этой задачей, здорово контролировали себя, особенно в концовке встречи. Это помогло нам: у нас не было много удалений. И до конца матча мы могли рассчитывать на всех игроков всех звезьев.

В этом наша сила, что мы – команда, которая состоит из четырех звеньев, а не двух ведущих и двух ведомых.

- Не считая звена Эллисона, вы перемешали тройки. Может показаться, что это ради того, чтобы в голевом плане проснулись Матерухин и Костицын?

– Не соглашусь с таким мнением. Глубина состава – одна из наших сильных сторон. У нас есть много возможностей на разных уровнях изменять нашу игру. Я не изменил одно звено, потому что ребята демонстрируют бомбардирский успех.

Матерухин и Костицын – хорошие игроки, которых можно поставить в любое звено – и эта тройка станет потенциально опасной.

Одна из вещей, которую ты не можешь позволить на этом этапе сезона – быть предсказуемым для соперников. У нас есть много образов и мы будем менять звенья, чтобы оппонент не смог их предсказать.

- Сегодня в воротах стоял Лаланд. Вы специально дали отдохнуть Скривенсу?

– Да.

- Клинкхаммер приступил к тренировкам на льду. Когда ожидать его возвращения?

– Вот-вот. Роб близок к полному восстановлению.

- Готовы ли вы настолько удивлять соперников, что готовы с возвращением Клинкхаммера даже изменить звено Эллисона несмотря на их текущую статистику?

– Роб очень вариативный игрок. Куда бы ты его не поставил, он сделает игру любого звена лучше. Здорово, что на этом этапе сезона у нас есть возможность вариатировать тройки. Мы очень рады тому, что у нас есть такой игрок как Клинкхаммер.

- Позавчера вы сняли Готовца с игры и сказали, что он не готов играть. В этот раз он забросил. Как оцените игру защитника?

– Действительно, он сыграл в свою полную силу. Рад был видеть, что он играл усердно и здорово – именно как я от него ожидаю. Кирилл хороший игрок. Он играет быстро, просто, хорошо подключается в атаку. Здорово, что он сумел забросить первую шайбу в КХЛ, – сказал Вудкрофт.