﻿ Крэйг Вудкрофт: «Мы – команда, которая состоит из четырех звеньев, а не двух ведущих и двух ведомых». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Крэйг Вудкрофт: «Мы – команда, которая состоит из четырех звеньев, а не двух ведущих и двух ведомых»

26.01.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче с «Югрой» (4:1).

– Перед матчем узнали, что «Югра» очень хорошо двигается с шайбой и переходит из защиты в атаку. Мы потратили много времени, изучая игру соперника и разговаривая с игроками, и как следствие, смогли противостоять их тактике. Мы здорово проходили нейтральную зону и проводили много времени в атаке, за счет чего сумели подавить нашего оппонента. Был очень рад видеть то, как ребята отдавались игре. Здорово следовали игровому плану на протяжении всей игры. Рад результату и надеюсь, что мы от этого оттолкнемся и продолжим дальше.

- Сегодня команда продемонстрировала хорошую дисциплину в концовке – не было удалений. Разговаривали с ребятами перед матчем по этому поводу?

– Наверняка вы видели наши последние игры. Да, у нас были проблемы с дисциплиной в концовке. Но мы сказали ребятам: «Если мы хотим добиваться больших целей, то дисциплина должна быть одним из главных факторов нашего игрового плана». Ребята справились хорошо с этой задачей, здорово контролировали себя, особенно в концовке встречи. Это помогло нам: у нас не было много удалений. И до конца матча мы могли рассчитывать на всех игроков всех звезьев.

В этом наша сила, что мы – команда, которая состоит из четырех звеньев, а не двух ведущих и двух ведомых.

- Не считая звена Эллисона, вы перемешали тройки. Может показаться, что это ради того, чтобы в голевом плане проснулись Матерухин и Костицын?

– Не соглашусь с таким мнением. Глубина состава – одна из наших сильных сторон. У нас есть много возможностей на разных уровнях изменять нашу игру. Я не изменил одно звено, потому что ребята демонстрируют бомбардирский успех.

Матерухин и Костицын – хорошие игроки, которых можно поставить в любое звено – и эта тройка станет потенциально опасной.

Одна из вещей, которую ты не можешь позволить на этом этапе сезона – быть предсказуемым для соперников. У нас есть много образов и мы будем менять звенья, чтобы оппонент не смог их предсказать.

- Сегодня в воротах стоял Лаланд. Вы специально дали отдохнуть Скривенсу?

– Да.

- Клинкхаммер приступил к тренировкам на льду. Когда ожидать его возвращения?

– Вот-вот. Роб близок к полному восстановлению.

- Готовы ли вы настолько удивлять соперников, что готовы с возвращением Клинкхаммера даже изменить звено Эллисона несмотря на их текущую статистику?

– Роб очень вариативный игрок. Куда бы ты его не поставил, он сделает игру любого звена лучше. Здорово, что на этом этапе сезона у нас есть возможность вариатировать тройки. Мы очень рады тому, что у нас есть такой игрок как Клинкхаммер.

- Позавчера вы сняли Готовца с игры и сказали, что он не готов играть. В этот раз он забросил. Как оцените игру защитника?

– Действительно, он сыграл в свою полную силу. Рад был видеть, что он играл усердно и здорово – именно как я от него ожидаю. Кирилл хороший игрок. Он играет быстро, просто, хорошо подключается в атаку. Здорово, что он сумел забросить первую шайбу в КХЛ, – сказал Вудкрофт.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче с «Югрой» (4:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Разин: «К сожалению, у нас не оказалось Эллисона, который взял кошельки динамовцев и разложил туда премиальные»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика