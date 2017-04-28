Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал переход 16-летнего форварда Кирилла Кириленко в брестское «Динамо».

– Не жалеете, что ушел Кирилл Кириленко? Забивает за дубль в Бресте.

– Ну, это его решение. Писали вот, что мы ему не даем развиваться. Могу рассказать, как все было. Он много по сборным ездил и меня просили из сборной, чтобы я его к основе не подключал. Ну, мы и не трогали его. Приехал со сборной, поработал неделю. Сыграл с «Нафтаном» почти тайм. Посмотрели по «поларам» – не держит нагрузку. Решили так: пару недель в дубле, пару недель с основой. Объяснил все отцу. Он вроде все понял.

Через день подходит тренер и говорит: «Кирилленко просятся работать с основой иначе они уйдут в Брест». Начался шантаж. Ну, если в этом проблема, говорю, пусть приходит. Но не надо парня загонять. Договорились, что будет работать с основой, а потом читаю в прессе, что он ушел в Брест. Вот и вся история, как есть. Честно говоря, немного удивился формулировке – не давали развиваться. Ему всего 17 лет. Работал с нами. Тренируйся, развивайся.

Конечно, жалко, что ушел такой талантливый парень. Но это решение его и агентов. Они подпевают, как всегда, – сказал Кондратьев, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

«Кириленко ушел из-за недоинициативы руководителей «Минска». Брест перехватил самого талантливого юниора страны