﻿ Георгий Кондратьев: «Кириленко? Жалко, что ушел талантливый парень. Но это решение его и агентов. Они подпевают, как всегда». 21.by
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Георгий Кондратьев: «Кириленко? Жалко, что ушел талантливый парень. Но это решение его и агентов. Они подпевают, как всегда»

29.04.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал переход 16-летнего форварда Кирилла Кириленко в брестское «Динамо».

– Не жалеете, что ушел Кирилл Кириленко? Забивает за дубль в Бресте.

– Ну, это его решение. Писали вот, что мы ему не даем развиваться. Могу рассказать, как все было. Он много по сборным ездил и меня просили из сборной, чтобы я его к основе не подключал. Ну, мы и не трогали его. Приехал со сборной, поработал неделю. Сыграл с «Нафтаном» почти тайм. Посмотрели по «поларам» – не держит нагрузку. Решили так: пару недель в дубле, пару недель с основой. Объяснил все отцу. Он вроде все понял.

Через день подходит тренер и говорит: «Кирилленко просятся работать с основой иначе они уйдут в Брест». Начался шантаж. Ну, если в этом проблема, говорю, пусть приходит. Но не надо парня загонять. Договорились, что будет работать с основой, а потом читаю в прессе, что он ушел в Брест. Вот и вся история, как есть. Честно говоря, немного удивился формулировке – не давали развиваться. Ему всего 17 лет. Работал с нами. Тренируйся, развивайся.

Конечно, жалко, что ушел такой талантливый парень. Но это решение его и агентов. Они подпевают, как всегда, – сказал Кондратьев, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

«Кириленко ушел из-за недоинициативы руководителей «Минска». Брест перехватил самого талантливого юниора страны

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал переход 16-летнего форварда Кирилла Кириленко в брестское «Динамо».

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