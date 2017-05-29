Анастасия Веремеенко: «На Буяльского чуть ли не всех собак повесили, не дали попрощаться. Наверное, это не правильно»

Форвард сборной Беларуси Анастасия Веремеенко поделился мнением о выступлении команды на Олимпиаде, а также о смене тренера.

«Виноваты все: начиная от игроков, заканчивая тренерами. Возможно, Буяльскому нужна была помощь второго тренера. Сборная Турции приехала с 6-ю тренерами. Возможно, это и нам помогло бы. Трофимова, конечно, помогала, но… Думаю, Буяльский выжал максимум. Отправить команду на Олимпиаду с одним тренером – это был перебор. 10 лет назад мы сами подшивали форму, нам не нужен был тренер по физподготовке, мы были молодые, сами горели, уровень баскетбола был ниже. Сейчас все очень профессионально, руководство должно это понимать. Дайте тренера для больших, для маленьких, для молодежи.

Говорили, что Трофимова подсидела Буяльского. Я в это не верю. Я бы дала Буяльскому сыграть с Бельгией. А на него чуть ли не всех собак повесили, не дали попрощаться. Наверное, это не правильно», – сказала Веремеенко в эфире канала «Беларусь 5».