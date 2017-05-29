ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анастасия Веремеенко: «На Буяльского чуть ли не всех собак повесили, не дали попрощаться. Наверное, это не правильно»

29.05.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард сборной Беларуси Анастасия Веремеенко поделился мнением о выступлении команды на Олимпиаде, а также о смене тренера.

«Виноваты все: начиная от игроков, заканчивая тренерами. Возможно, Буяльскому нужна была помощь второго тренера. Сборная Турции приехала с 6-ю тренерами. Возможно, это и нам помогло бы. Трофимова, конечно, помогала, но… Думаю, Буяльский выжал максимум. Отправить команду на Олимпиаду с одним тренером – это был перебор. 10 лет назад мы сами подшивали форму, нам не нужен был тренер по физподготовке, мы были молодые, сами горели, уровень баскетбола был ниже. Сейчас все очень профессионально, руководство должно это понимать. Дайте тренера для больших, для маленьких, для молодежи.

Говорили, что Трофимова подсидела Буяльского. Я в это не верю. Я бы дала Буяльскому сыграть с Бельгией. А на него чуть ли не всех собак повесили, не дали попрощаться. Наверное, это не правильно», – сказала Веремеенко в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард сборной Беларуси Анастасия Веремеенко поделился мнением о выступлении команды на Олимпиаде, а также о смене тренера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Екатерина Карстен: «30 лет занимаюсь греблей. Ничего больше не умею. Решила, пока здоровье позволяет, дальше выступать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика