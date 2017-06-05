Олег Дулуб: «0:7 от России – это не просто неприемлемо. Для меня это была бы трагедия»

Белорусский тренер Олег Дулуб порассуждал на тему выступления молодежной сборной Беларуси.

– 0:7 от России – это не просто неприемлемо. Для меня это была бы трагедия.

Молодежь идет не та? Всегда так говорили. И в наше время тоже, – сказал Дулуб.

Мрак. Россияне унизили белорусскую молодежку