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Олег Дулуб: «0:7 от России – это не просто неприемлемо. Для меня это была бы трагедия»
05.06.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Дулуб порассуждал на тему выступления молодежной сборной Беларуси.
– 0:7 от России – это не просто неприемлемо. Для меня это была бы трагедия.
Молодежь идет не та? Всегда так говорили. И в наше время тоже, – сказал Дулуб.
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Белорусский тренер Олег Дулуб порассуждал на тему выступления молодежной сборной Беларуси.
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