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Олег Дулуб: «0:7 от России – это не просто неприемлемо. Для меня это была бы трагедия»

05.06.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Олег Дулуб порассуждал на тему выступления молодежной сборной Беларуси.

– 0:7 от России – это не просто неприемлемо. Для меня это была бы трагедия.

Молодежь идет не та? Всегда так говорили. И в наше время тоже, – сказал Дулуб.

Мрак. Россияне унизили белорусскую молодежку

 
 
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Белорусский тренер Олег Дулуб порассуждал на тему выступления молодежной сборной Беларуси.

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