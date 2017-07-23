Кольцов помимо работы в «Динамо» сотрудничает со строительной компанией

Тренер минского Константин Кольцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о сотрудничестве со строительной компанией.

– Расскажите, чем занимались после того, как покинули «Динамо».

– Сначала, как известно, находился в сборной. Но на чемпионат мира в Питер не поехал. Через какое-то время начал готовиться к олимпийской квалификации. Когда не получил вызов, понял, что карьера в принципе завершена. С тех пор проводил время с семьей. Потом друг привлек в строительную компанию, которая сейчас как раз занимается возведением ледовой арены. Я консультировал, помогал с различными вопросами – интересно было столкнуться с другой сферой, с другими жизненными раскладами. Многое пришлось переделать. Все-таки видел не одну арену – и игровую, и тренировочную, и большую, и малую. Знаю, как должны быть организованы условия внутри. Надо признать, сотрудники компании хорошо ко мне отнеслись (все-таки я не строитель), оперативно реагировали на все предложения. Постепенно успел вникнуть и продолжаю вникать в общие строительные вопросы...

– Что за арена?

– В жилом комплексе «Олимпик Парк» строится спортивно-оздоровительный центр. Там будут две тренировочные площадки с трибунами на тысячу мест, – сказал Кольцов.