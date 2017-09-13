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Неманья Милунович: «Мы приехали в Белград не ради того, чтобы просто сыграть. Мы хотим набрать очки»

13.09.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

– Знакомы ли вы с качествами «Црвены Звезды»? Знаете ли вы ее игроков?

– Добрый вечер всем, кто пришел на пресс-конференцию. Мне очень приятно присутствовать здесь, на этом стадионе. Считаю, я имею хорошее представление о футболистах «Црвены Звезды», манере ее игры, возможностях. Я играл против этого клуба, и когда выступал в чемпионате Сербии. Но сейчас здесь новая команда. Вижу, какого существенного прогресса она добилась в последнее время.

– Какого результата завтра ждете?

– Не буду лукавить: мы приехали не ради того, чтобы просто сыграть. Мы хотим набрать очки. Как у нас получится, завтра и посмотрим.

– Не станет ли для вас сюрпризом то обстоятельство, что на стадионе ожидается аншлаг? И будете ли вы готовы к этому?

– Нет, мы прекрасно знаем, как на арене «Райко Митич» поддерживают болельщики. Два года назад мы уже играли в Белграде с «Партизаном». И наша команда все прекрасно видела и ощутила сумасшедшую поддержку зрителей. Мои партнеры знают, что на поединке с «Црвеной Звездой» болельщики еще лучше, а стадион, который еще более вместительный, будет забит до отказа. Но в БАТЭ много ребят, которые не раз играли при подобных условиях и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Так что для нас ничего нового не будет, – сказал Милунович.

 
 
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

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