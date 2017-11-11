Сергей Бебешко: «Думаю, нельзя быть довольным нашим положением. Но не стоит и расстраиваться. Все-таки задача стоит выйти из группы»

Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко подвел итог матча Лиги чемпионов с «Фленсбургом» (28:30).

– Сегодня была очень хорошая игра. Сразу отмечу, что Горак и Потеко играли с проблемами. Это не позволило варьировать нашу защиту. Так что планы на матч изменились буквально вчера. Провели первую половину неплохо и в нападении, и в защите. Но много бросков пропустили с позиции крайних. Думаю, сегодня наши вратари были не совсем на высоте. Но мы играли против команды очень высокого уровня, которая имеет в составе классных исполнителей.

Первый тайм могли сыграть вничью, но в концовке получили удаление и проиграли мяч. Во втором тайме, начиная в меньшинстве, снова пропустили. После все время догоняли. Ключевым моментом во втором тайме было то, что перестроились на атаку 7 на 6. Сумели догнать. К сожалению, за три с половиной минуты до конца удаляют Горака. На мой взгляд, удаление сомнительное.

Хочу поблагодарить публику, которая прекрасно болела, даже когда команда проигрывала. Весь зал гнал нас вперед. Думаю, благодаря этому ребята тоже не расслабились и все сражались до конца. Но в таких играх нельзя допускать детских ошибок, которые сегодня были во втором тайме. Для игроков уровня БГК такие потери неоправданны. Выиграть тяжело с такими ошибками.

- Психологически больше тяжести остается в душе после безоговорочного поражения или когда два раза минимально проигрываешь?

– Тяжелее проигрывать минимально. Тем более, так как складывался этот матч… Нелегко психологически. Но в плане роста команды лучше иметь вот такие матчи, чем проигрывать, и заранее знать, что ты слабее.

- Подведите вкратце итоги первого круга Лиги чемпионов…

– Считаю, что в первом круге могли набрать на одно-два очка больше. Сейчас, думаю, нельзя быть довольным нашим положением. Но не стоит и расстраиваться. Все-таки задача стоит выйти из группы. Мы пока шестые. Думаю, на сегодня это удовлетворительный результат, — сказал Бебешко.