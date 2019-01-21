Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов

Сегодня в Мадриде состоится заседание суда по делу о неуплате налогов форвардом «Ювентуса» .

Футболист пошел на сделку с со следствием и согласился заплатить 18,8 миллиона евро штрафа. Ранее Роналду уже вернул в испанскую казну 13,4 миллиона.

Также игрок будет приговорен к 23 месяцам тюремного заключения. Приговор носит условный характер, поскольку срок не превышает двух лет, а правонарушение не связано с применением насилия.

Напомним, Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 по 2014 год во время выступлений за «Реал». Сумма ущерба оценивается в 14,7 миллиона евро.

Окончательный вердикт суд должен вынести в ближайшие дни, сообщает BBC.

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