CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Виновными в нарушении антидопинговых правил признаны Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Отмечается, что обвинения в отношении спортсменов были основаны на докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Решение CAS может быть обжаловано атлетами в течение 21 дня.

В результате дисквалификации спортсменов Россия будет лишена двух медалей летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (золота Ухова и бронзы Школиной), а также золотых медалей Школиной и Белобородовой, завоеванных на чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве.-0-