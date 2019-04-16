Открытый чемпионат г. Минска по армрестлингу. Среди призеров – спортсмены Несвижского района

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В актовом зале филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж» состоялся открытый чемпионат г. Минска по армрестлингу. Его организаторы — Белорусская федерация армрестлинга, Советский районный комитет ОО «БРСМ», филиал БГУИР «Минский радиотехнический колледж». 90 человек сразились в 11 номинациях: 9 мужских и 3 женских. К соревнованиям допускались женщины в весовой категории от 53 кг и мужчины от 60 кг.

В престижных соревнованиях приняли участие армрестлеры Несвижского района. Так, в категории 85 кг Евгений Масловский (Несвиж) стал победителем, Алексей Грицкевич (Снов) в категории 80 кг был вторым, а Владислав Джурабаев (Несвиж) в категории 65 кг занял 3 место.

Также в чемпионате приняли участие воспитанницы Алексея Грицкевича — сновчанки Дарья Окулик и Кристина Лешкевич.

— Надеясь на малое количество соперниц, решил дать возможность набраться соревновательного опыта девочкам 14-15 лет, рассказывает тренер. — Но при взвешивании выяснилось, что женские категории представлены опытными спортсменками, имеющими разряды «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта». Моих подопечных это не испугало, и они показали высокие результаты. Так, Дарья Окулик по сумме двух рук в категории 60 кг заняла 2 место, а Кристина Лешкевич — 3 место в категории +65 кг. Это заставило меня гордиться своими ученицами, ведь они выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта!

Призеры в каждой весовой категории награждены дипломами и ценными подарками от организаторов соревнований.

«НН».