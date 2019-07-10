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Филипенко не сыграет в ответном матче с «Пястом»

11.07.2019 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сообщил, что защитник Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи.

«Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев.

В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование...» – сказал Бага.

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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сообщил, что защитник Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи.
 
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