|
Филипенко не сыграет в ответном матче с «Пястом»
11.07.2019 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сообщил, что защитник Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи.
«Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев.
В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование...» – сказал Бага.
Кто станет чемпионом Беларуси: БАТЭ, “Динамо” или “Шахтер”? Можно рискнуть, ведь Maxline возвращает деньги за первую ставку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)