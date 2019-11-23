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Мешков – гандболистам БГК: «Они все приезжают в Брест и нас боятся»
23.11.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель БГК имени Мешкова Александр Мешков произнес речь в раздевалке после победы над
«Слушайте, они нас боятся все. Они все приезжают в Брест и нас боятся. Поэтому не надо никого боятся.
«Порту» сегодня обыграл
Ситуация такая, что реально надо выигрывать все дома. И «Мотор», и «Порту» показали, что это все возможно. Поэтому не надо никого бояться и стесняться. Скромность – это не то качество, которое нужно на площадке. Все в кровь и в кость. Никого не жалеть. И только тогда будет результат. В противном случае, девушки все туда, в балет, в театр. Но мы с вами не в театре, мы с вами на побоище. Это реально мужской вид спорта. Здесь все в кровь.
Вы реально сегодня сломали «Вардар». Вы понимаете это? Вы сломали его психологически, физически, как угодно. Вы сломали победителя Лиги чемпионов. Поэтому я предлагаю вам продолжать в том же духе. И мы справимся, все получится, я в вас верю», – сказал Мешков.
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Руководитель БГК имени Мешкова Александр Мешков произнес речь в раздевалке после победы над «Вардаром» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов (31:22).
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