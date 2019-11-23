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Мешков – гандболистам БГК: «Они все приезжают в Брест и нас боятся»

23.11.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель БГК имени Мешкова Александр Мешков произнес речь в раздевалке после победы над «Вардаром» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов (31:22).

«Слушайте, они нас боятся все. Они все приезжают в Брест и нас боятся. Поэтому не надо никого боятся.

«Порту» сегодня обыграл «Монпелье», поэтому задача ваша усложняется. Придется выигрывать все оставшиеся игры дома и выигрывать у «Мотора» на выезде. Эта та задача минимум, которая есть. Никто не говорил, что будет легко. Вы сегодня показали, что все можете.

Ситуация такая, что реально надо выигрывать все дома. И «Мотор», и «Порту» показали, что это все возможно. Поэтому не надо никого бояться и стесняться. Скромность – это не то качество, которое нужно на площадке. Все в кровь и в кость. Никого не жалеть. И только тогда будет результат. В противном случае, девушки все туда, в балет, в театр. Но мы с вами не в театре, мы с вами на побоище. Это реально мужской вид спорта. Здесь все в кровь.

Вы реально сегодня сломали «Вардар». Вы понимаете это? Вы сломали его психологически, физически, как угодно. Вы сломали победителя Лиги чемпионов. Поэтому я предлагаю вам продолжать в том же духе. И мы справимся, все получится, я в вас верю», – сказал Мешков.

 
Теги: Брест
 
 
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Руководитель БГК имени Мешкова Александр Мешков произнес речь в раздевалке после победы над «Вардаром» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов (31:22).
 
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