Увеличение оборонного бюджета, которое планирует запросить у Конгресса администрация президента США Дональда Трампа, не направлено на запуск новой гонки вооружений. Такой ответ дал на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос репортеров.



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«Нет. Взгляните на состояние наших вооруженных сил, связанной с ними инфраструктуры: многое нужно привести в порядок, отремонтировать», — сказал пресс-секретарь. При этом он подчеркнул, что увеличение объема ассигнований на оборону будет выгодно как Республиканской партии, так и Демократической, в связи с чем проблем с утверждением бюджета возникнуть не должно.

Ранее высокопоставленный представитель Административно-бюджетного управления Белого дома сообщил на брифинге для журналистов в режиме телеконференции, что проект нового федерального бюджета США предусматривает увеличение расходов на оборону на $ 54 млрд. Он уточнил, что на такую же сумму будут урезаны невоенные расходы. В частности, должны существенно сократиться программы помощи США другим государствам.

В свою очередь, директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, который также выступил на регулярном брифинге в Белом доме, уточнил, что администрация намерена запросить у Конгресса на оборону $ 603 млрд.

Трамп: США потратили на операции на Ближнем Востоке $ 6 трлн и ничего не добились

Соединенные Штаты потратили на Ближнем Востоке $ 6 трлн на военные операции и поддержку союзников, но в итоге ничего не добились. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами штатов в Белом доме.

«Мы (США) никогда не проигрывали войн, я помню, что Америка никогда не проигрывала, — сказал хозяин Белого дома, уточнив, что говорит о своих молодых годах. — Ну, а сейчас мы никогда не побеждаем в войнах, да и не сражаемся, чтобы побеждать».

«Мы воевали на Ближнем Востоке 17 лет… Мы потратили $ 6 трлн на Ближнем Востоке. Это просто недопустимо, ведь мы ничего не добились», — сказал американский лидер, добавив, что «ситуация в регионе сейчас куда хуже, чем она была 16−17 лет тому назад».

Трамп 28 января подписал распоряжение, предписывающее администрации США разработать «новый план», направленный на разгром группировки «Исламское государство». Предварительный проект этого плана министр обороны США Джеймс Мэттис должен представить к концу текущего месяца. Наряду с этим президент потребовал от Пентагона найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ.