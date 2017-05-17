Полиция Пенсильвании ищет водителя, из-за которого опрокинулся школьный автобус

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Полицейские Ланкастера, штат Пенсильвания (США), объявили в розыск водителя, причастного к ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого были госпитализированы 16 человек, а шестилетний ребенок доставлен в критическом состоянии.

В полиции рассказали, что в инцидент были вовлечены четыре транспортных средства: грузовик с прицепом, разыскиваемый автомобиль, машина сопровождения и школьный автобус.

Виновником ДТП, по всей видимости, является разыскиваемый водитель. Из-за столкновения автобус опрокинулся на бок, из-за чего и получили травмы 14 учеников, водитель школьного автобуса и водитель транспортного средства сопровождения. Все они были госпитализированы. К вечеру взрослые и 12 учеников были выписаны из лечебного учреждения.

Два ученика были переведены в другие больницы для дальнейшего лечения, среди них шестилетний ребенок с тяжелыми травмами. А вот другого 16-летнего ученика, вероятнее всего, сегодня выпишут из больницы.