|
В Литве состоялись президентские выборы. Лидирует независимый кандидат Гитанас Науседа
26.05.2019 21:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Литве в воскресенье, 26 мая, состоялись выборы президента. По данным с 1853 из 1972 избирательных участков лидирует 54-летний экономист Гитанас Науседа (68,11%), за 44-летнюю экс-министра финансов Ингриду Шимоните голосовали 30,52% избирателей,
Явка на выборах президента составила 53,43%. В предварительном голосовании приняли участие 10,74% избирателей.
Ингрида Шимоните уже поздравила Гитанаса Науседу с победой,
Первый тур президентских выборов
Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явка на выборах президента составила 53,43%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)