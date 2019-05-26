В Литве состоялись президентские выборы. Лидирует независимый кандидат Гитанас Науседа

Источник материала: Tut.by

В Литве в воскресенье, 26 мая, состоялись выборы президента. По данным с 1853 из 1972 избирательных участков лидирует 54-летний экономист Гитанас Науседа (68,11%), за 44-летнюю экс-министра финансов Ингриду Шимоните голосовали 30,52% избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия Литвы.





Явка на выборах президента составила 53,43%. В предварительном голосовании приняли участие 10,74% избирателей.

Ингрида Шимоните уже поздравила Гитанаса Науседу с победой, сообщает ru.delfi.lt.

Первый тур президентских выборов прошел в Литве 12 мая. В них участвовали 9 кандидатов. Шимоните в первом туре набрала 31,31% голосов, а Науседа — 30,94%. Шимоните поддерживает та же партия, что выдвигала Далю Грибаускайте десять лет назад — «Союз отечества — Христианские демократы». Науседа — беспартийный кандидат. Он входил в руководство Банка Литвы и работал в бизнесе.

Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.