Ученые: у большинства людей коронавирус может протекать без симптомов

Источник материала: Tut.by

Согласно исследованию, проведенному учеными из Школы управления здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, недиагностированные случаи заболевания COVID-2019 были в значительной степени ответственны за быстрое распространение вспышки нового коронавируса в Китае. Результаты опубликованы в журнале Science, краткое изложение можно прочесть на EurekAlert!



Фото: Reuters

Исследователи сообщают: 86% всех случаев заражения не были зарегистрированы до 23 января в Ухане. То есть, люди слабовыраженной симптоматикой, которых долгое время не выявляли, и высокой контагиозностью самого вируса были ответственны за быстрое распространение заболевания.

«Вспышка COVID-19 в Китае была вызвана людьми с легкими, ограниченными или отсутствующими симптомами, которые остались незамеченными, — говорит соавтор Джеффри Шаман (Jeffrey Shaman), который занимается вопросами общественного здоровья в Школе управления здравоохранения им. Мейлмана. — В зависимости от контагиозности (заразности) и количества необнаруженных случаев, гораздо большая часть населения может подвергаться воздействию вируса, чем считалось ранее. Мы обнаружили, что в случае с COVID-19 в Китае эти необнаруженные, но инфицированные люди многочисленны и заразны. Эти скрытые передачи будут продолжать представлять серьезный вызов сдерживанию вспышки этого заболевания в будущем».

К таким выводам исследователи пришли после использования компьютерной модели, которая опирается на наблюдения за зарегистрированными случаями заражения и распространением вируса в Китае в сочетании с данными по мобильности населения за 10−23 января и с 24 по 8 февраля. Результаты математического моделирования показали, что 86% случаев в стране не были задокументированы, что способствовало быстрому географическому распространению вируса SARS-CoV2.

В итоге исследователи установили, что усилия правительства по контролю и информированность населения снизили скорость распространения вируса в Китае. В этом случае важную роль сыграли ограничения на поездки и меры контроля.

«Повышенная осведомленность об эпидемии, более широкое использование средств индивидуальной защиты и ограничение поездок помогли снизить общую силу инфекции. Но неясно, будет ли это снижение достаточным для полного прекращения распространения вируса, — подытоживает Джеффри Шаман. — Если новый коронавирус будет следовать модели пандемического гриппа H1N1 2009 года, он также будет распространяться по всему миру и станет пятым эндемическим коронавирусом среди людей».

Выводы американского профессора подтверждает и исследование итальянского иммунолога. Профессор клинической иммунологии Университета Флоренции Серджио Романьани взял мазок у всех трех тысяч жителей коммуны Во в Италии и обнаружил, что у подавляющего большинства людей, а именно от 50 до 75%, COVID-19 протекает абсолютно бессимптомно, но при этом они все равно представляют серьезный источник инфекции.

Это довольно серьезные данные, учитывая, что в Италии было принято решение не брать мазок у медработников, пока у них не появятся симптомы. Так что, если врач или медсестра уже заражены, но не проявляют симптомов, то больницы рискуют стать областями высокой распространенности заболевших, когда ни один инфицированный не изолирован.

При этом иммунолог отмечает: с изоляцией зараженных субъектов общее число пациентов упало с 88 до 7 в течение 7−10 дней. А показатель излечения у зараженного пациента, если он был изолирован, в 60% случаев составлял всего 8 дней.