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Tesla начала поставки кроссовера Model Y клиентам

18.03.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изначально сроки первых поставок Model Y покупателям были запланированы на осень 2020 года, но в итоге Tesla опередила график на полгода — сдержать обещание не помешал даже коронавирус. В США первые владельцы получили свои электрические кроссоверы в минувший уикенд.


Так, один из покупателей решил поделиться фотографиями доставленной машины на форуме Tesla Motors Club. Сама же Tesla через Twitter также поспешила подтвердить факт начала поставок Model Y. Пока для заказа доступны две версии «паркетника», цены на который за океаном начинаются от 52 990 долларов. Такую сумму просят за полноприводную модификацию Long Range AWD, которая может разгоняться до 100 км/ч примерно за пять секунд и развивать максимальные 217 км/ч. Запас хода на одной зарядке по стандарту EPA — 509 км.


Топ-версия Performance с моторами повышенной мощности (их отдачу компания не разглашает), временем разгона до «сотни» за 3,7 секунды, 233 км/ч «максималки» и чуть меньшим (всего на 1,6 км) запасом хода обойдется в 60 990 долларов. Она также отличается заниженной подвеской, более эффективными тормозами и 21-дюймовыми колесными дисками.

Самый же простой вариант Standard Range (будет стоить от 39 тысяч долларов) с «дальнобойностью» 370 км заказать пока нельзя — на конвейер он встанет в следующем году.

 
 
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Изначально сроки первых поставок Model Y покупателям были запланированы на осень 2020 года, но в итоге Tesla опередила график на полгода.
 
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