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Tesla начала поставки кроссовера Model Y клиентам
18.03.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Изначально сроки первых поставок Model Y покупателям были запланированы на осень 2020 года, но в итоге Tesla опередила график на полгода — сдержать
Так, один из покупателей решил поделиться фотографиями доставленной машины на форуме
Топ-версия Performance с моторами повышенной мощности (их отдачу компания не разглашает), временем разгона до «сотни» за 3,7 секунды, 233 км/ч «максималки» и чуть меньшим (всего на 1,6 км) запасом хода обойдется в 60 990 долларов. Она также отличается заниженной подвеской, более эффективными тормозами и 21-дюймовыми колесными дисками.
Самый же простой вариант Standard Range (будет стоить от 39 тысяч долларов) с «дальнобойностью» 370 км заказать пока нельзя — на конвейер он встанет в следующем году.
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Изначально сроки первых поставок Model Y покупателям были запланированы на осень 2020 года, но в итоге Tesla опередила график на полгода.
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