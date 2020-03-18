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Елена Ильяшева: на Брестчине на 17 марта коронавируса нет

18.03.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева рассказала об эпидемиологической обстановке в нашем регионе и напомнила простейшие правила личной гигиены, которые уберегут вас от COVID-2019.

Елена Ильяшева: на Брестчине на 17 марта коронавируса нет

Автор фото: ok.ru

"По данным на 17 марта, в Брестской области случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено”, - подчеркнула она.

На границе усилен санитарно-карантинный контроль, все службы нацелены на предотвращение завоза COVID-2019 в нашу страну. «Особый контроль ведется за лицами, прибывающими из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран: Италии, Южной Кореи, Ирана и КНР. Все приехавшие из этих стран в обязательном порядке тестируются на коронавирус», - сказала Елена Ильяшева.

Однако под контролем находятся и граждане, въезжающие в Беларусь из других стран, так как коронавирус не знает границ и завтра список эпидемиологически неблагополучных стран могут пополнить Франция, Испания, Польша или другие государства, поэтому термометрия стала обязательной процедурой на границе.

Основой нашего здоровья по-прежнему остаются меры профилактики и личной гигиены, которые всем нам хорошо известны. Во-первых, это гигиена рук, так как чистые руки – это гарантия того, что вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту, носу, и окружающих – через поверхности. «Вопрос, сколько живет вирус на поверхности, пока открыт, а то, что он погибает от дезинфицирующих средств, уже очевидно», - подчеркнула Елена Ильяшева.

Мыть руки и проводить влажную уборку

Рекомендовано как можно чаще, особенно после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды мыть руки с мылом или использовать средства для дезинфекции рук.

Во-вторых, нужно регулярно проводить влажную уборку помещения, где вы находитесь, чистку и дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Важно обратить внимание на дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаетесь в быту и на работе. Главное, как можно чаще и регулярно следует проветривать помещение, где находитесь, и увлажнять воздух любыми доступными способами.

В-третьих, следует избегать многолюдных мест или сократить время пребывания в местах большого скопления людей: общественный транспорт, торговые центры и концертные залы. Стоит избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной инфекции. Рекомендуется избегать рукопожатий и поцелуев при приветствии, по крайней мере, до прекращения сезона заболеваемости ОРИ.

Респираторный этикет

Если вы заболели, соблюдайте «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос салфеткой, когда чихаете или кашляете; используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые необходимо выбрасывать сразу после использования. При отсутствии салфетки и платка кашлять и чихать необходимо в сгиб локтя. Не стоит касаться немытыми руками носа, рта и глаз, так как слизистые – один из каналов заражения.

А вот необходимость использования медицинской маски возникает только в том случае, если вы заболели сами и не хотите заразить окружающих, либо если вы ухаживаете за больным респираторной инфекцией.

В целом, в области уже более 56 человек прошли через наблюдение в инфекционных отделениях медицинских учреждений области. На 12.00 17 марта в стационарах нашего региона находились 33 пациента. 26 из них – в боксах Брестской областной клинической больницы. Среди них те, кто вернулся из эпидемиологически неблагополучных стран с признаками ОРИ, а также контактировавшие с заболевшими. У 27 из них отрицательный результат на коронавирус. Шесть тестов находились в работе. Троих пациентов уже выписали.

 
 
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  Главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева рассказала об эпидемиологической обстановке в нашем регионе и напомнила простейшие...
 
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