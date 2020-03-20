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Из-за коронавируса в Европе банкротится квартал Красных фонарей: проститутки без работы

20.03.2020 12:05 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На фоне пандемии коронавируса власти Нидерландов решили закрыть все секс-заведения в амстердамском квартале Красных фонарей, сообщает Reuters. В этой стране, по свежим данным, азиатской инфекцией заразились 2,4 тысячи человек, а погибли 77. Ограничение властей сильно ударило по доходам секс-работниц: они остались фактически без без заработка.

Чтобы хоть как-то справиться с последствиями, проститутки в Нидерландах решили организовать краудфандинг и собрать деньги для поддержки наиболее пострадавших от кризиса коллег. За короткое время они собрали уже 4,4 тысячи евро. Организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

Как пояснила представительница Объединения работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD), проститутки в сложившейся ситуации наиболее уязвимы, поскольку не имеют гарантированного дохода или оплачиваемого больничного. При этом проституция в стране является легальной, и такие женщины и мужчины платят налоги наравне с другими гражданами.

По подсчетам ООН, в Нидерландах в секс-индустрии числятся около 25 тысяч человек, большинство из которых женщины. Однако в организации допускают, что количество проституток, вероятно, в разы выше, поскольку многие сотрудники не рассказывают об этом.

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На фоне пандемии коронавируса власти Нидерландов решили закрыть все секс-заведения в амстердамском квартале Красных фонарей, сообщает Reuters. В этой стране, по...
 
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