Из-за коронавируса в Европе банкротится квартал Красных фонарей: проститутки без работы

Источник материала: KYKY

На фоне пандемии коронавируса власти Нидерландов решили закрыть все секс-заведения в амстердамском квартале Красных фонарей, сообщает Reuters. В этой стране, по свежим данным , азиатской инфекцией заразились 2,4 тысячи человек, а погибли 77. Ограничение властей сильно ударило по доходам секс-работниц: они остались фактически без без заработка.

Чтобы хоть как-то справиться с последствиями, проститутки в Нидерландах решили организовать краудфандинг и собрать деньги для поддержки наиболее пострадавших от кризиса коллег. За короткое время они собрали уже 4,4 тысячи евро. Организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

Как пояснила представительница Объединения работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD), проститутки в сложившейся ситуации наиболее уязвимы, поскольку не имеют гарантированного дохода или оплачиваемого больничного. При этом проституция в стране является легальной, и такие женщины и мужчины платят налоги наравне с другими гражданами.

По подсчетам ООН, в Нидерландах в секс-индустрии числятся около 25 тысяч человек, большинство из которых женщины. Однако в организации допускают, что количество проституток, вероятно, в разы выше, поскольку многие сотрудники не рассказывают об этом.