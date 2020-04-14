У трехлетней девочки коронавирус, в больнице не делали тест при высокой температуре. Врач: он нужен только при пневмонии

По словам Алеси, терапевты из местной поликлиники сказали родителям, что дети вирусом не болеют, и отказались выписывать направление на тест. В инфекционной больнице ребенка без заключения врача не приняли. В четверг скорая забрала девочку в больницу, в субботу ей все-таки сделали анализ на коронавирус, он дал положительный результат.





— Температура со вторника поднималась от 38,4 до 39,4. Дочь тошнило до воскресенья, она лежала под двумя капельницами, — рассказывает женщина. — В 3-ю детскую клиническую больницу мы приехали с высокой температурой. Врачи говорили, что это грипп, никаких направлений на тест не давали. В итоге у дочки ничего не нашли, в субботу решили сделать тест на коронавирус, он подтвердился. Мы не знаем, кто кого заразил: в палате у нас было трое детей, на следующее утро после нашего приезда двух женщин развезли по разным палатам, я с дочерью осталась лежать одна. Сегодня нас всех перевезли в инфекционную больницу. Сейчас мы сидим в приемном отделении, у меня уже взяли анализ, у мужа и наших двоих детей пока нет.





Муж женщины, Михаил, сейчас находится в изоляции с двумя детьми. В детской больнице ему ответили, что анализ у остальной части семьи возьмут только после подтверждения из инфекционной больницы.





Главврач 3-й детской клинической больницы Максим Очеретний рассказал об общих случаях, когда ребенка могут протестировать на коронавирус.





— Температура — это не то, с чем мы должны направлять на тест: она может быть при любом заболевании. Симптомы у коронавируса не специфичны: он не имеет определенных характеристик, на которые можно посмотреть и сказать: «Вот, это оно». У детей коронавирус определить еще тяжелее: годовалый ребенок не скажет вам, что ему плохо. Он может плохо спать, есть, кашлять или чихать, температурить. Направление на тест дается только при пневмонии, решение принимает врач, который осматривает ребенка, все симптомы ему известны. А если у ребенка просто температура, делать его нет смысла. Комментировать же конкретную ситуацию с девочкой я могу только ее родителям.









Максим Очеретний ответил отцу ребенка, почему при отсутствии пневмонии его дочери все-таки сделали тест.





— Дело в том, что в палате с моей супругой лежали еще две женщины с детьми, — рассказывает Михаил. — Одна из них скрыла, что ее муж приехал из Литвы, у ее ребенка была рвота, сопли, кашель и температура. Затем у него подтвердили коронавирус. После того как тест оказался положительным, анализ взяли и у нашей дочери. Так как до этого симптомов никаких у нее не было, направление и не давали. Получается, она огла заразиться вирусом уже в палате.