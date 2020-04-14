Минздрав: 3281 человек с коронавирусом, 57 — на ИВЛ, умерли 33

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото носит иллюстративный характер

По состоянию на 14.04.2020 в Беларуси зарегистрировано 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме и они лечатся амбулаторно.

57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

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