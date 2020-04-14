Властям передали петицию с 2,5 тысяч подписей под требованием отменить парад 9 мая

Источник материала: Tut.by

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич передал 14 апреля в Совет министров, Палату представителей и Администрацию президента петицию с требованием отмены военного парада 9 Мая и перенаправления освободившихся средств для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



Тренировка сводной роты почетного караула. Минск, 13 апреля. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы требуем официального запрета на проведение массовых мероприятий, в том числе приуроченных к государственным праздникам. Такая мера — не только фильтр на пути коронавирусной инфекции, но и экономия бюджетных средств», — сказано в петиции. Средства могут быть перераспределены для обеспечения граждан и врачей средствами защиты, а также для оснащения больниц специальным медоборудованием, считают ее авторы.

Они подчеркивают, что «проводить парад 9 мая, посвященный Дню Победы, в сложной эпидемиологической ситуации опасно». «Это, конечно, важное событие в истории Беларуси, благодаря которому нынешние поколения белорусов живут в независимой стране. Но здесь и сейчас это угроза здоровью и жизни потомков тех, кто победил фашизм», — говорится в петиции.

Активисты отмечают, что один парад «обходится в сумму от 2 миллионов долларов, это стоимость 100−150 аппаратов ИВЛ, которые могут понадобиться в случае роста заболеваний, вызванных коронавирусом, или 1,5 миллиона масок: в аптеках их не найти, хотя власти рапортуют, что всего хватает».

«Основная цель петиции — забота о здоровье людей. Мы видим, что эпидемия развивается стремительно, как бы госуправление ни делало самоободряющие заявления про то, что всё под контролем и Беларусь будет исключением на пути заболевания. Но даже по официальным данным, ситуация ухудшается с каждым днем», — прокомментировал инициативу Губаревич.

По его мнению, Беларусь может столкнуться с той же ситуацией, через которую прошли ряд стран Западной Европы: когда лавинное количество заболеваний привело к нехватке аппаратов ИВЛ, а это «единственная возможность на сегодня спасти пациента, который находится на грани жизни и смерти». Кроме того, по его словам, не хватает средств защиты, санитайзеров и медицинских масок в больницах.

«На фоне этого власти решают тратить на проведение парада бюджетные средства, а также проводить само массовое мероприятие, что крайне не рекомендуется ВОЗ в условиях эпидемии. Поэтому наша петиция — это требование к правительству отменить проведение парада и сэкономленные средства направить на медицинские нужды», — пояснил политик.

По его словам, под петицией подписались 2500 человек. «Это немалая цифра, эти подписи были собраны буквально за несколько дней. Это показывает, что требование нашло отклик у белорусов и проблема для них важна», — подчеркнул Губаревич.

Сегодня была передана первая часть подписей. Сбор подписей под петицией продолжается онлайн.

Как ранее сообщил TUT.BY заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко, варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются .

— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, что обеспечивает поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко.