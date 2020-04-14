ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Властям передали петицию с 2,5 тысяч подписей под требованием отменить парад 9 мая

14.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич передал 14 апреля в Совет министров, Палату представителей и Администрацию президента петицию с требованием отмены военного парада 9 Мая и перенаправления освободившихся средств для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).


Тренировка сводной роты почетного караула. Минск, 13 апреля. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы требуем официального запрета на проведение массовых мероприятий, в том числе приуроченных к государственным праздникам. Такая мера — не только фильтр на пути коронавирусной инфекции, но и экономия бюджетных средств», — сказано в петиции. Средства могут быть перераспределены для обеспечения граждан и врачей средствами защиты, а также для оснащения больниц специальным медоборудованием, считают ее авторы.

Они подчеркивают, что «проводить парад 9 мая, посвященный Дню Победы, в сложной эпидемиологической ситуации опасно». «Это, конечно, важное событие в истории Беларуси, благодаря которому нынешние поколения белорусов живут в независимой стране. Но здесь и сейчас это угроза здоровью и жизни потомков тех, кто победил фашизм», — говорится в петиции.

Активисты отмечают, что один парад «обходится в сумму от 2 миллионов долларов, это стоимость 100−150 аппаратов ИВЛ, которые могут понадобиться в случае роста заболеваний, вызванных коронавирусом, или 1,5 миллиона масок: в аптеках их не найти, хотя власти рапортуют, что всего хватает».

«Основная цель петиции — забота о здоровье людей. Мы видим, что эпидемия развивается стремительно, как бы госуправление ни делало самоободряющие заявления про то, что всё под контролем и Беларусь будет исключением на пути заболевания. Но даже по официальным данным, ситуация ухудшается с каждым днем», — прокомментировал инициативу Губаревич.

По его мнению, Беларусь может столкнуться с той же ситуацией, через которую прошли ряд стран Западной Европы: когда лавинное количество заболеваний привело к нехватке аппаратов ИВЛ, а это «единственная возможность на сегодня спасти пациента, который находится на грани жизни и смерти». Кроме того, по его словам, не хватает средств защиты, санитайзеров и медицинских масок в больницах.

«На фоне этого власти решают тратить на проведение парада бюджетные средства, а также проводить само массовое мероприятие, что крайне не рекомендуется ВОЗ в условиях эпидемии. Поэтому наша петиция — это требование к правительству отменить проведение парада и сэкономленные средства направить на медицинские нужды», — пояснил политик.

По его словам, под петицией подписались 2500 человек. «Это немалая цифра, эти подписи были собраны буквально за несколько дней. Это показывает, что требование нашло отклик у белорусов и проблема для них важна», — подчеркнул Губаревич.

Сегодня была передана первая часть подписей. Сбор подписей под петицией продолжается онлайн.

Как ранее сообщил TUT.BY заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко, варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются.

— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, что обеспечивает поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня была передана первая часть подписей. Сбор подписей под петицией продолжается онлайн.
 
Новости дня
Новости
 
«Тролли 2» умудрились побить рекорд сборов за первый уикенд онлайн-проката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика