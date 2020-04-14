«Мы теряем тысячу долларов». Что делать молодоженам, чьи свадьбы отменились из-за пандемии

Источник материала: Tut.by

«Все весенние свадьбы перенесла — на вторую половину лета и осень», — рассказывает свадебный организатор Дарья Короткевич. Пандемия коронавируса испортила планы многих женихов и невест. Гости из других стран не могут приехать из-за закрытых границ, в Минске ресторанам запрещают устраивать банкеты, а некоторые усадьбы отказываются возвращать предоплату.

Узнали, что сейчас со свадьбами в столице, а еще спросили у юриста, есть ли шанс вернуть деньги, если на отмене настояли сами молодожены.



Фото: snapwiresnaps.tumblr.com

Загс: «Браки регистрируем, но отменяются свадьбы с иностранцами»

И в пандемию люди заключают браки, рассказывают TUT.BY во Дворце гражданских обрядов в Минске.

— Регистраций меньше, но сейчас пост, а в пост всегда так. Мы регистрируем браки в обычном порядке, торжественные росписи есть, просто они немногочисленные — похоже, приходят не все гости.

Представители учреждения говорят: женихов и невест, которые бы расписывались в масках, еще не видели. А вот заявления в масках приходят подавать.

Что точно повлияло на некоторые регистрации брака, так это закрытие границ вокруг Беларуси.

— На протяжении марта — апреля с нами связывались пары, которые не смогли приехать, тогда и случались отмены.

Свадебный организатор: «Все весенние свадьбы перенесла»

Свадебный организатор Дарья Короткевич рассказывает:

— Все весенние свадьбы перенесла на вторую половину лета и осень. Конечно, сыграл роль запрет от Мингорисполкома. Даже несмотря на то, что торжества должны были проходить не в Минске, люди стали просить другие даты. По июньским свадьбам мы пока все затаились — ждем, что будет дальше. Многие усадьбы идут навстречу людям, сообщают, что при переносе полностью сохранят предоплату, при отмене — полностью вернут. Но юридически усадьбы или рестораны хорошо защищены — пока в стране нет официального карантина, парам могут сказать: извините, ничего возвращать не будем.

Собеседница добавляет, что свадебный рынок уже больше месяца в подвешенном состоянии.



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— Апрельскую свадьбу перенесли на конец июля, потому что часть гостей из Риги — они просто не смогут приехать. Переносятся и свадьбы, где много россиян.

Свадебный организатор Марина Луц добавляет, что одна из ее пар перенесла свадьбу из-за нервной обстановки во время пандемии еще в середине марта.

— Я тогда еще удивлялась, почему они всполошились и решили перенести на середину июня. Теперь хвалю за предусмотрительность. Вообще организовать перенос торжества не так просто, потому что лето уже скоро и многие даты давно уже заняты. Что касается площадок для мероприятий, то с некоторыми есть проблемы — не все хотят идти навстречу людям, возвращать предоплату. Сейчас период, который позволяет увидеть сущность многих подрядчиков. Думаю, что правильно быть человечными и понимать, что люди не просто так решили поменять свои планы.

Ведущий банкетов: «Продаю машину, чтобы раздать долги»

Однако несладко приходится и подрядчикам.

Ведущий свадеб Иван рассказывает, что апрель и так для свадеб «несезон», а тут пришлось отменить и то, что было.

— Продаю машину 2019 года, потому что надо отдавать кредит, а денег нет.

Evеnt-ведущий из Минска Павел говорит, что пары, которые работают с ним, переносят даты, в том числе на следующий год.

— Мне везет: мои заказчики ничего не отменяют, так что предоплата просто переходит на более позднюю дату. С отменами сложнее, не все готовы искать компромисс. Если бы у меня возникла сейчас отмена за какой-то короткий срок до свадьбы, я бы предложил вернуть половину предоплаты, чтобы мы с заказчиками поделили этот форс-мажор пополам. У меня есть коллега, который прямо сейчас ходит в суд — пара требует вернуть предоплату полностью. Но ведь эта ситуация ударила и по нам — в стране нет карантина, нет чрезвычайной ситуации, а все отменяется. Наша сфера подкосилась. Я сейчас занялся другим — пишу авторские тексты российским телеканалам. Готов был бы поработать по ночам в такси, но и эта сфера свалилась. Предлагал услуги грузчика в магазине рядом с домом — мне ответили, что нашли человека уже через полчаса после того, как вывесили объявление.

Жених и невеста: «Не готовы ставить празднование выше здоровья близких людей»

Минчане Павел и Алина предусмотрительно отменили свадьбу из-за пандемии, но столкнулись с проблемой по возврату предоплаты. Пара рискует потерять больше тысячи долларов.

Планировать торжество Павел с Алиной начали еще в прошлом году: наняли организатора, подыскали подходящую усадьбу под Минском, забронировали фотографа и ведущего. Каждый из подрядчиков требовал внести предоплату, но будущих супругов это не смущало.



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— Тогда о вспышке вируса никто не говорил, и мы были абсолютно уверены, что свадьба состоится, — поясняют они. — Поэтому заключили договоры и внесли залог, в том числе и за аренду усадьбы. В общей сложности ушло чуть больше тысячи долларов.

В феврале, когда коронавирус стал бушевать в Европе, ребята забеспокоились.

— Но до дня Х было еще несколько месяцев, все могло несколько раз поменяться, — делится пара. — Поэтому мы просто следили за новостями. В конце марта эпидемиологическая обстановка в стране накалилась и многие приглашенные гости, да и наши родители стали деликатно интересоваться: а что со свадьбой? Мы поняли, что не готовы ставить празднование выше здоровья близких нам людей, и сообщили всем об отмене.

Перенос торжества молодые рассматривать не стали: не хотелось жить в подвешенном состоянии. Поэтому к подрядчикам пришли с четкой установкой — свадьбы не будет. О том, что предоплату могут не вернуть, знали: подобная санкция за отмену по инициативе заказчика прописана в большинстве договоров.

— Однако ситуация нестандартная, и она никак от нас не зависит, поэтому мы рассчитывали на компромиссное решение — например, частичный возврат, — поясняет позицию Павел. — В договоре был только пункт «Форс-мажорные обстоятельства», в котором указано, что в случае эпидемии стороны договора освобождаются от ответственности. Но в пункте об ответственности сторон про возврат внесенной суммы ничего нет. Когда мы созвонились с владельцами усадьбы, нас попросили не беспокоиться, ведь «ситуация с коронавирусом улучшается». Мы же настаивали на своем решении и получили однозначный ответ: вы сами так решили, поэтому деньги не вернем.

Ребята на положительный исход уже не рассчитывают. Однако пара надеется, что их история поможет тем, кто только планирует свадьбу (или, напротив, собирается ее отменять, заботясь о своих близких).

— Неизвестно, насколько затянется ситуация с коронавирусом и введут ли в стране карантин, — отмечают они. — Поэтому людям стоит осознанно подходить к вопросу внесения предоплаты. А подрядчикам — адекватно и человечно относиться к клиентам, а не безосновательно обогащаться за счет непредвиденных обстоятельств.

Адвокат: «Есть шанс вернуть предоплату через суд»

Адвокат Татьяна Семешко поясняет: по договору с подрядчиком, где прописано, что в случае чрезвычайной ситуации стороны освобождаются от ответственности, паре действительно ничего не должны.

Но есть закон о защите прав потребителей, который более значим, чем договор. И по нему деньги обязаны вернуть: за вычетом тех, что уже потрачены на организацию свадьбы. Но если свадьбы не было вовсе, выходит, что подрядчики не потратили ничего. А если утверждают обратное, должны предъявить чеки.

Теперь объясним, на какие статьи закона ссылаться и как говорить с подрядчиком юридическим языком:

Татьяна СемешкоАдвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат».

— Ситуация, сложившаяся на сегодня в мире (и в Беларуси в частности), безусловно, нестандартная.

И Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь) предусмотрены нормы на случай возникновения исключительных обстоятельств.

Однако исключительные обстоятельства возникают редко. Как следствие, отсутствует обширная судебная практика по этим делам и зачастую сделать прогноз непросто даже специалистам в области права.

Однако для правоотношений, которые касаются защиты прав потребителей, предусмотрено специальное правовое регулирование. Нормы законодательства в этой части максимально ориентированы именно на защиту прав потребителя. Нормами этого законодательства я и рекомендую пользоваться, как наиболее коротким и действенным путем для достижения целей.

Следует знать: на основании п. 1 ст.38−1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (далее — Закон) потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, если иное не предусмотрено законодательством.

На случай внесения потребителем предоплаты по договору действует следующее правило: если она превышает понесенные исполнителем расходы на исполнение такого договора, исполнитель обязан вернуть потребителю уплаченную денежную сумму за вычетом фактически понесенных расходов (п. 2 ст.38−1 Закона).

Важно учитывать: понесенные исполнителем расходы должны быть документально подтверждены. В противном случае, как показывает судебная практика, ссылки исполнителя на какие-либо расходы не учитываются.

Заслуживает особого внимания: срок исполнения вышеуказанного требования потребителя — четырнадцать дней со дня его предъявления, если меньший срок не предусмотрен самим договором.

Справочно: за нарушение этого срока предусмотрена ответственность исполнителя в виде неустойки — один процент цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором не определена, — в размере одного процента общей цены заказа (п. 3 ст.38 − 1 Закона). Более высокий размер неустойки может быть установлен договором о выполнении работы (оказании услуги) между потребителем и исполнителем.

Предъявлять требование о расторжении договора и о возврате внесенной предоплаты, безусловно, нужно в письменном виде. Факт своего обращения необходимо также должным образом зафиксировать. Я рекомендую сделать это следующим образом:

Если вы решили подать документ самостоятельно, получите у исполнителя (или его представителя) отметку о подаче на своем экземпляре документа; Направьте обращение в адрес исполнителя заказным письмом с обратным уведомлением о вручении. Целесообразно также воспользоваться услугой направления письма с описью вложения.

Если решить вопрос в добровольном порядке невозможно, рекомендую обратиться в суд.

В заключение отмечу, что содержание договора, заключенного между потребителем и исполнителем, имеет важное значение. Однако любые условия договора, которые ограничивают права потребителя, установленные Законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными (п. 1 ст.19 Закона).