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Домрачева с мужем пережидают пандемию в Беларуси: пользуются доставкой, а в город - только в масках

16.04.2020 14:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По окончании биатлонного сезона четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с семьей вернулась в Минск. Как они пережидают пандемию в Беларуси, почему выбираются в люди только при крайней необходимости и что советуют, чтобы не скучать в самоизоляции, Дарья рассказала SPORT.TUT.BY.


Фото: instagram.com/dadofun

Мы очень хотим сделать вашу самоизоляцию продуктивной и интересной. Поэтому SPORT.TUT.BY продолжает проект — #МыДома. В нем звезды из мира спорта расскажут о любимых фильмах, книгах и рецептах от переедания (тут уже есть советы Виталия Гуркова, Мелиты Станюты и Надежды Скардино). Оставайтесь с нами, оставайтесь дома!

«В город выбираемся только, если возникают перебои в работе сайта доставки»

— Так совпало, что коронавирусный период в мире пришелся на перерыв в централизованной подготовке китайской команды, — отмечает олимпийская чемпионка. — Поэтому мы с семьей отправились в Минск, а наши ребята-спортсмены — в Китай, где до сих пор после возвращения из Европы находятся на строгом карантине без возможности выхода на улицу.

При этом тренеры Домрачева и Бьорндален ежедневно отправляют биатлонистам тренировочный план.

— Он состоит из упражнений, подходящих для выполнения в помещении площадью 10 квадратных метров, то есть размером с гостиничный номер. Мы с Уле также стараемся поддерживать ребят морально.


Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой

— Конечно, сейчас непростая ситуация для всего мира, сложно что-то спрогнозировать и предвидеть развитие событий. Так что мы, как тренеры, пытаемся спланировать летний подготовительный период для китайских спортсменов, учитывая быстроменяющуюся ситуацию в мире. На всякий случай разрабатываем несколько планов подготовки и создаем всевозможные запасные варианты.

В общем, работа у биатлонной четы продолжается, пусть и в меньших объемах.

— Остальное время посвящаем домашним делам, прогулкам и играм с дочерью. Также поддерживаем физическую форму с помощью пробежек на природе, занятий на велотренажере и силовых упражнений дома. В город стараемся не выбираться, — подчеркивает четырехкратная олимпийская чемпионка. — Изредка выезжаем за продуктами, если возникают перебои в работе сайта доставки. В таком случае, конечно же, надеваем маски.


Фото: instagram.com/dadofun

«Сейчас самое время налепить вареников, пельменей или накрутить голубцов»

На вопрос, как в самоизоляции избегать переедания, Дарья Домрачева отвечает:

— Понимаю, что многим сложно пройти мимо холодильника со всякой вкуснятиной. Особенно если учесть, что времени возле этого самого холодильника появилось больше, — улыбается спортсменка. — Но важно чем-то занимать свободное время. Правда, я не испытываю такой проблемы: когда рядом трехлетний ребенок, свободные минуты всегда заняты.

Тем же, у кого малышей дома нет, а в работе или учебе — перерыв, посоветую разнообразить режим физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе или интересным занятием, которое вас увлечет. Это может быть и готовка — главное не съедайте все махом. Постарайтесь воспользоваться моментом и приготовить более сложные, но здоровые блюда, на которые раньше не хватало времени.


Фото из Instagram Дарьи

— Можно налепить вареников и пельменей, накрутить голубцов и отправить все в морозильную камеру — кроме того, что этот процесс увлечет всю семью, вы еще будете благодарить себя за такой «подвиг» после того, как ситуация вокруг поуляжется и времени на подобные занятия снова будет не найти.

Главный совет по питанию от Дарьи — не перекусывать быстрыми углеводами.

— Откажитесь от «перехватов» бутербродиками, печенюшками, конфетками и чипсиками — эти перекусы в домашнем режиме могут стать бесконечными. Ешьте только приготовленные блюда, а между приемами пищи лакомьтесь фруктами. Если работаете дистанционно — продолжайте следовать привычному графику, просто перенеся его в домашнюю обстановку.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Топ фильмов от Дарьи Домрачевой

— Мы с семьей недавно пересмотрели любимый многими «Один дома». После многократного прочтения для нашей дочки одноименной книги на норвежском языке, захотелось предаться ностальгии. Хоть рождественские каникулы немного не в тему весны за окном, мы все равно получили удовольствие от просмотра.

Второй фильм — «Воин света». Он прежде всего понравится тем, кому близок спорт. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подготовке к крупному турниру спортивного гимнаста. Фильм заставляет поверить в возможность невозможного и напоминает о важности силы духа, внутреннего стержня и умения в разных жизненных ситуациях сохранять веру в достижение цели. А еще это кино о важности и необходимости настоящей поддержки.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

И третий прекрасный, но наверняка подзабытый фильм, — «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом. Он также основан на реальных событиях и рассказывает о преодолениях, но уже не на спортивную тему.

Топ книг

— Основной объем книг сегодня приходится на детскую литературу на русском и норвежском языках, — признается Дарья. — Примечательно то, что из этих книг даже взрослые могут почерпнуть для себя много интересного и поразмышлять на философские темы. «Сказки странствий» Юлиты Ран — одна из таких.


Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой

Из более серьезной литературы порекомендую «Краткие ответы на большие вопросы» Стивена Хокинга. Эта книга для тех, кто задается разного рода глобальными вопросами и рад выслушать мнение культового ученого на этот счет. Книга напоминает о важности науки и научных работников. И, как мне кажется, она очень актуальна сегодня, когда многие на паузе и готовы поразмышлять.

Также посоветую почитать биографии великих людей либо автобиографии: «Коко Шанель. Жизнь рассказанная ею самой», «Генри Форд. Моя жизнь. Мои достижения». Кстати, в ближайшее время мы с семьей планируем посмотреть картину «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном в главной роли. Эта история о легендарной победной гонке конструкторов и пилота компании Ford над командой Ferrari. Прочитать биографию Генри Форда и сразу посмотреть фильм по теме созданного им бренда, думаю, будет вдвойне интересно.

В завершении беседы Дарья Домрачева желает всем читателями TUT.BY здоровья и провести это время с пользой.


Фото: instagram.com/dadofun

— Заботьтесь о близких, своем здоровье и здоровье окружающих не только сегодня, но и всегда. Будьте активны даже в домашних условиях, выходите на воздух (но не в людные места), чтобы время пандемии не привело к всплеску других заболеваний после нее. Также я хочу сказать спасибо медицинским работникам за самоотверженный труд в этот период и всегда. Сложившаяся ситуация привлекла к медикам повышенное внимание, но давайте ценить наших врачей каждый день.

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Теги: Минск
 
 
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Как Домрачева и Бьорндален пережидают пандмеию в Беларуси и что советуют, чтобы не скучать в самоизоляции, Дарья рассказала SPORT.TUT.BY.
 
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