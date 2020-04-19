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Одна за другой страны Европы смягчают карантинные ограничения для граждан и бизнеса

19.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Италия

В Италии готовятся с понедельника  отменить запреты для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если тренд на сокращение количества зараженных коронавирусом  сохранится. Более ста тысяч бизнесменов подали прошения о снятии запрета на работу. Правительство пока не видит этому препятствий.

Чехия

В Чехии с 20 апреля начинают работу фермерские рынки и автосалоны. Разрешат тренировки спортсменам не только индивидуальные, но и, возможно, командные. Стартует свадебный сезон: все те, кто отложил из-за карантина бракосочетания, смогут устроить себе праздник с числом приглашенных до 10 человек.

Германия

Самым серьезным смягчение карантина будет в Германии. Здесь в понедельник заработают музеи, откроются ботанические сады и зоопарки, а также магазины  площадью до 800 квадратных метров. Начнут работу автосалоны, книжные и веломагазины. Изучается возможность открытия в первые дни мая  западных и южных границ страны.

 
 
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Италия В Италии готовятся с понедельника  отменить запреты для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если тренд на сокращение...
 
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