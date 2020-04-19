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Одна за другой страны Европы смягчают карантинные ограничения для граждан и бизнеса
19.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
ИталияВ Италии готовятся с понедельника отменить запреты для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если тренд на сокращение количества зараженных коронавирусом сохранится. Более ста тысяч бизнесменов подали прошения о снятии запрета на работу. Правительство пока не видит этому препятствий.
Чехия
В Чехии с 20 апреля начинают работу фермерские рынки и автосалоны. Разрешат тренировки спортсменам не только индивидуальные, но и, возможно, командные. Стартует свадебный сезон: все те, кто отложил из-за карантина бракосочетания, смогут устроить себе праздник с числом приглашенных до 10 человек.
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