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Италия

Чехия



Германия



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одна за другой страны Европы смягчают карантинные ограничения для граждан и бизнеса Италия В Италии готовятся с понедельника отменить запреты для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если тренд на сокращение...

В Италии готовятся с понедельника отменить запреты для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если тренд на сокращение количества зараженных коронавирусом сохранится. Более ста тысяч бизнесменов подали прошения о снятии запрета на работу. Правительство пока не видит этому препятствий.В Чехии с 20 апреля начинают работу фермерские рынки и автосалоны. Разрешат тренировки спортсменам не только индивидуальные, но и, возможно, командные. Стартует свадебный сезон: все те, кто отложил из-за карантина бракосочетания, смогут устроить себе праздник с числом приглашенных до 10 человек.Самым серьезным смягчение карантина будет в Германии. Здесь в понедельник заработают музеи, откроются ботанические сады и зоопарки, а также магазины площадью до 800 квадратных метров. Начнут работу автосалоны, книжные и веломагазины. Изучается возможность открытия в первые дни мая западных и южных границ страны.