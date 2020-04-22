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Коронавирус достал и там: на Камчатке госпитализированы строители из Беларуси
22.04.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На Камчатке госпитализированы с коронавирусом строители из Беларуси,
Всего в инфекционном отделении военного госпиталя в Петропавловске-Камчатском оказалось 28 строителей. Сколько среди них белорусов, не сообщается.
Строительный объект находился на территории военного госпиталя. Там работали рабочие из разных регионов России (из Бурятии, Тюменской области), а также из нашей страны.
Из-за большого количества зараженных в одной из местных больниц пришлось срочно создавать дополнительные места для них. С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. На Камчатке насчитывается 91 случай COVID-19, передает
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На Камчатке госпитализированы с коронавирусом строители из Беларуси, сообщаетТАСС.
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