Коронавирус достал и там: на Камчатке госпитализированы строители из Беларуси

Всего в инфекционном отделении военного госпиталя в Петропавловске-Камчатском оказалось 28 строителей. Сколько среди них белорусов, не сообщается.





Строительный объект находился на территории военного госпиталя. Там работали рабочие из разных регионов России (из Бурятии, Тюменской области), а также из нашей страны.





euroradio.fm Из-за большого количества зараженных в одной из местных больниц пришлось срочно создавать дополнительные места для них. С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. На Камчатке насчитывается 91 случай COVID-19, передает











