Лукашенко спрогнозировал завершение «эпопеи с коронавирусом» через месяц

Источник материала: Tut.by

Лукашенко положительно оценил меры предосторожности, принятые гражданами в условиях эпидситуации. Он похвалил население за то, что в нынешний период люди самостоятельно стараются принять меры, чтобы поберечь здоровье, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши молодцы. Куда надо сходить, сходят — в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики — те вообще ну просто красавцы. И мы никого не «травили», мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним, — заявил он.

По его словам «с поразительной точностью» сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами. О каком именно прогнозе идет речь, президент не уточнил.

— Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею, — надеется Лукашенко. — Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились.

Лукашенко отметил, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, несмотря на то что проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята.

— Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, — это вопрос, — сказал он. — Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время — оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.

Напомним, 3 мая президент сказал , что «нам надо напряженно выдержать до начала лета».

Ранее он ориентировался на Пасху. «Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — заявил он 24 марта. «Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике [вирусных заболеваний]. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал он неделю спустя.

Министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая. Главный санитарный врач страны Наталья Жукова 19 апреля высказала предположение , что заболеваемость через несколько недель «во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться». Заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия пойдет на спад.