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Лукашенко спрогнозировал завершение «эпопеи с коронавирусом» через месяц
05.05.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко положительно оценил меры предосторожности, принятые гражданами в условиях эпидситуации. Он похвалил население за то, что в нынешний период люди самостоятельно стараются принять меры, чтобы поберечь здоровье,
— Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши молодцы. Куда надо сходить, сходят — в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики — те вообще ну просто красавцы. И мы никого не «травили», мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним, — заявил он.
По его словам «с поразительной точностью» сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами. О каком именно прогнозе идет речь, президент не уточнил.
— Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею, — надеется Лукашенко. — Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились.
Лукашенко отметил, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, несмотря на то что проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята.
— Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, — это вопрос, — сказал он. — Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время — оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.
Напомним, 3 мая президент
Ранее он ориентировался на Пасху. «Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», —
Министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая. Главный санитарный врач страны Наталья Жукова 19 апреля
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По его словам «с поразительной точностью» сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами. О каком именно прогнозе идет речь, президент не уточнил.
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