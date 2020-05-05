За пострадавших от вируса придется ответить

«Я – врач, я умер и лежу…»

Пятидесятилетний Василий Липилин, фельдшер станции скорой помощи г.Борисова, скончался от заражения COVID-19. Незадолго до смерти он оставил на своей странице в фэйсбуке трогательные стихи. Вот фрагмент его творчества:





«Я умер и лежу в мешке,

Лежу не в морге, не в могиле.

Лежу на ком-то, кто вчера

Уже успел наш мир покинуть….».





Белорусские медики оказались на передовой борьбы с убийственным вирусом. Несмотря на средства защиты, сотни из них заразились, а десятки умерли.





Журналисты независимых СМИ начали кампанию по составлению списков врачей, умерших от коронавирусной инфекции.





Вот несколько имен из этого списка:





Светлана Киселева, 47 лет, медсестра госпиталя №1 г.Витебска;

Оксана Радкевич, 45 лет, медсестра детского отделения Докшицкой райбольницы;

Наталья Шматко, медсестра скорой помощи г.Минска;

Надежда Фомина, 41 год, медсестра областной поликлиники, г.Витебск;

Елена Пашко, 54 года, терапевт поликлиники №3, г.Барановичи;

Леонид Савич, 54 года, рентгенолог районной больницы, г.Любань;

Иван Лемеза, врач ультразвуковой томографии, г.Фаниполь.





Список уточняется и, к сожалению, расширяется. Многим врачам и медсестрам приходится работать в экстремальных условиях, постоянно рискуя жизнью.





Для них, в соответствии с указом от 17 апреля 2020 г. №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения», установлены ежемесячные надбавки в пределах от 300 до 3 тыс. рублей (в зависимости от категории работников и условий работы).





Отдавая должное врачам, следует принять во внимание и нарекания, которые высказываются в их адрес со стороны родственников больных и умерших. В частности, их обвиняют в сокрытии истинной причины смерти, а именно: «коронавирусная инфекция».





Медперсонал крайне неохотно вступает в контакт с родственниками и информирует их лишь в одном случае.





От самих врачей известно, что их предупреждают о неразглашении данных о ситуации с распространением пандемии и, по сути, принуждают указывать неточные причины смерти пациентов. В результате общество не имеет полной и достоверной информации о последствиях пандемии в стране.





На ком лежит ответственность?

Сейчас во многих странах все настойчивее ставят вопрос о происхождении опасного вируса. В докладе разведывательного альянса «Пяти глаз», в который входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, отмечается, что коронавирус первоначально получил распространение в Ухане, о чем китайские власти скрывали информацию.





По данным спецслужб, Китай уничтожил доказательства проведения опытов в лабораторных условиях и отказался предоставлять биоматериалы иностранным ученым, которые работали над созданием вакцины.





Если версия о лабораторном производстве COVID-19 подтвердится, то «стрелки претензий» будут переведены на страну, которая допустила утечку этого вируса. Но до этого времени ответственность за последствия распространения коронавирусной инфекции возлагается на национальные правительства и органы управления.





Так, в соответствии со ст.8 Закона «О здравоохранении» 1993 г. (с изм. и доп.) Министерство здравоохранения проводит в этой сфере единую государственную политику, организует оказание населению медицинской помощи, организует обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения и др.





Что касается ответственности главы государства, то он ее несет в рамках Конституции. Согласно ч.2 ст.88 новой редакции Конституции, президент может быть смещен с должности и предан суду лишь в двух случаях: в связи с совершением государственной измены или при совершении иного тяжкого преступления.





Причем, решение о выдвижении такого обвинения принимает Палата представителей.





Владимира Кацоры, который обратился с открытым письмом в Министерство здравоохранения. Исходя из действующего законодательства, я поддерживаю инициативу общественного активиста из Гомеля , который обратился с открытым письмом в Министерство здравоохранения.





В нем он поставил ряд вопросов, на которые желает получить ответы. Так, он отмечает, что чиновники Минздрава включают в статистику только больных с симптомами COVID-19, но не учитывают «бессимптомно болеющих», которые являются основными переносчиками вируса.





Он спрашивает: планирует ли министерство проводить массовое тестирование населения, чтобы определить реальное распространение вирусной инфекции?





В.Кацора просит также разобраться с вирусными и бактериальными пневмониями с тем, чтобы не списывать смерть от коронавируса на пневмонию, которая является следствием поражения вирусом.





На мой взгляд, письмо В.Кацоры подготовлено грамотно и требует принятия срочных мер по защите населения. Подождем ответа Минздрава. Правда, надеяться за конструктивные реакцию не приходится.



Будет ли компенсация?

26 апреля заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич в эфире белорусского ТВ сообщила, что медицинские работники, которые заразились коронавирусом в период выполнения трудовых обязанностей, будут получать выплаты в размере 600 рублей из специального фонда страхования ФПБ.





В случае смерти работника его семье будет выплачено 5000 рублей. При установлении заболевшему группы инвалидности также предусмотрены выплаты. Если медицинский работник проведет на больничном меньше 21 дня или перенесет коронавирус в легкой форме, то получит всего 200 рублей.





Понятно, что речь идет о выплате однократной компенсации заболевшими и семьям умерших по линии Федерации профсоюзов. Как говорится, чем можем – тем поможем.





В условиях разразившейся пандемии граждане вправе ставить вопрос о компенсации причиненного вреда со стороны органов власти, которые допустили массовое заражение людей.





Как говорилось выше, ответственным за наступившие последствия по законодательству должно являться министерство здравоохранения и подчиненные ему органы управления.





С юридической точки зрения возможны два варианта решения вопроса. Первый: когда власти по доброй воле примут законодательный акт о компенсации вреда пострадавшим от коронавируса, где установят посильные для бюджета выплаты с учетом расстройства здоровья или смерти больных.





Второй: когда пострадавшие могут в судебном порядке предъявить иск виновной стороне о выплате соответствующей компенсации.





Судебная практика показывает, что суды, по общему правилу, иски к органам власти не принимают к рассмотрению. В этой связи пострадавшим от коронавируса необходимо объединяться и сообща защищать свои права.





Лучше всего подготовить проект соответствующего закона с учетом опыта других стран. И главное – правильно (соразмерно) определить суммы компенсации.





Во всяком случае, на предстоящих президентских выборах кандидат, взявший на себя обязательство справедливо компенсировать вред от последствий коронавируса, получит бонусы в избирательной кампании.





Тем более, что этот вопрос придется решать.