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Зачем Виктор Орбан приезжал в Беларусь?

06.06.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скорее всего, не для того, чтобы получить футболку в ответ на подаренный им Александру Лукашенко чайный сервиз.

Зачем Виктор Орбан приезжал в Беларусь?
Виктор Орбан в Минске во время своего визита в Беларусь 5 июня 2020 года. Фото из открытых источников
Венгерский премьер 5 июня официально заявил, что прибыл в Беларусь с искренним намерением наладить сотрудничество между двумя странами. Ведь у нас много общего.

И действительно. Количество населения стран почти одинаковое. Каждая идет своим путем. Беларусь – на постсоветском пространстве. Венгрия, находясь с 2004 года в Евросоюзе, до сих пор не перешла на евро. В обеих строятся атомные электростанции по одному и тому же российскому лекалу. И руководители государств – политические долгожители.

Виктор Орбан уже 10 лет является премьер-министром страны. Он не скрывает своего намерения оставаться на своем посту до 2030 года. Большое количество венгров желают, чтобы он был у власти еще много лет, и называют его время «золотым веком».

29 мая 2020 года Виктор Орбан опубликовал в интернете на своей странице в Facebook ролик, подписав: «10 лет. Спасибо тебе, Венгрия!». Есть в нем что-то схожее с белорусским реалиями.

Другая часть венгров считает, что за «эру Орбана» укрепилась мягкая диктатура, что его партия «Фидэс» («Союз молодых демократов» – Ред.) проникла во все сферы жизни, в том числе в СМИ и экономику. Независимый центр исследований коррупции в Будапеште недавно обнародовал сведения о том, что объем государственных закупок с 2011 года значительно вырос. Во время пандемии COVID-19 доля неконкурентоспособных контрактов, выигранных клановыми компаниями, достигла высочайшего уровня. За первые четыре месяца 2020 года часть совершенных без конкуренции контрактов составила 41 процент.

Орбана часто критикуют в Евросоюзе, но при этом Венгрия получает достаточно много финансовых вливаний из ЕС. После 2010 года экономика страны демонстрирует устойчивый рост. Пришли инвестиции из-за рубежа. Однако экономисты утверждают, что иностранные инвесторы создавали рабочие места с низкими заработками. И люди продолжают уезжать из страны в поисках лучшей жизни.

Не все в Венгрии были согласны с жесткими мерами, предпринятыми получившим чрезвычайные полномочия правительством для борьбы с эпидемией COVID-19. Особенно критиковали их левые партии. Насколько верны были действия власти, судите сами. На 5 июня в стране зарегистрировано 3970 больных коронавирусом, выздоровело – 2245 человек. За сутки до этого было установлено 16 новых зараженных этой инфекцией.

Понятно, что товарооборот в 255 млн долларов США между Беларусью и Венгрией несоизмеримо мал по сравнению с имеющимся потенциалом. Президе Лукашенко определил его рост в ближайшие годы до 500 млн. Венгерский премьер сообщил об открытии кредитной линии в 40 млн евро для развития крупных белорус о-венгерских проектов.

Но, кроме всего прочего, Виктор Орбан, находясь в Минске, заявил: «Мы поддерживаем развитие инициативы «Восточное партнерство», участником которого Беларусь является. Но мы говорим именно о партнерстве. Строить отношения при имеющихся санкциях невозможно. Наступило время отменить санкции в отношении Беларуси».

Президент Лукашенко в свою очередь сказал, что Венгрия «способствует углублению наших отношений с Европейским Союзом».
 
Теги: Минск
 
 
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Скорее всего, не для того, чтобы получить футболку в ответ на подаренный им Александру Лукашенко чайный сервиз.
 
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