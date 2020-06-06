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Борьба с COVID-19. Как медикам удается противодействовать вирусу
06.06.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВсе больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции возвращаются к обычной жизни. Не исключение даже самые тяжелые пациенты. В пример можно привести случаи выздоровления в 1-й больнице Минска. За три недели с момента поступления первого пациента с диагнозом COVID-19 там уже выписали свыше 250 человек. В том числе на поправку пошли и те, кто находился в реанимации и не мог самостоятельно дышать. Наш корреспондент Александр Лучонок побывал в "грязной" зоне медучреждения и выяснил, как медикам удается противодействовать вирусу.
Это звуки реанимации - в 1-й больнице Минска сработала тревожная кнопка. У пациента высокий пульс и низкое давление. Нужна срочная помощь врача. Показатели приводят в норму и отправляют на диагностику.
Это уже один из тех случаев, когда человек самостоятельно дышать не может. Будут протезировать функцию дыхания - ставить катетер. В таком круговороте от пациента к пациенту медики работают почти целую смену. На одного врача здесь приходится 6 больных. По тревожному сигналу определяют, у кого снизилось содержание кислорода в крови, а кому необходимы лекарства.
Задача-минимум - чтобы после искусственной вентиляции легких выздоравливали 70 % больных
В Минздраве признаются: задача-минимум - чтобы после искусственной вентиляции легких выздоравливали 70 % больных. Но в таких случаях ключевую роль играет мотивация самих пациентов. Именно подобные истории, как в этой палате, и придают врачам дополнительных сил.
69-летний Андрей Орионович поступил сюда в критическом состоянии. Болезнь протекала агрессивно. Инфекция на 80 % поразила легкие. А буквально через сутки COVID выявили и у супруги.
С реанимацией и аппаратами ИВЛ медики решили повременить. Дали шанс организму самостоятельно побороть инфекцию. 8 дней супруги находились под интенсивным наблюдением. Медсестры и врачи каждый час делали обходы, проводили процедуры. Пациенты должны были лежать на животе по 18 часов в сутки, чтобы стабилизировать работу легких. И вот уже два дня как их состояние улучшается. COVID постепенно отступает, а в кровь поступает кислород.
Около 100 выздоровлений еженедельно
"Грязная" (она же красная) зона в 1-й больнице Минска развернута только в одном корпусе. Инфекционный блок рассчитан на 210 коек. Но этого достаточно, уверяют медики. Полной загрузки нет. Внимание уделяют каждому персонально.
Статистка выздоровлений этого медучреждения - еще одно доказательство, что победить можно любую болезнь и даже в самой тяжелой форме. А методы лечения наши врачи выбрали правильные. Ведь те, кто еще вчера находился буквально на грани, сегодня уже живут полноценно и безмерно благодарят медиков, которые рискуя собственным здоровьем протянули им спасательный круг.
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Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции возвращаются к обычной жизни. Не исключение даже самые тяжелые пациенты. В пример можно...
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