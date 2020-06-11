Международный День донора крови: в центр трансфузиологии в Минске приглашают пациентов, переболевших COVID-19

Источник материала: ОНТ

Минске приглашают пациентов, переболевших COVID-19" class="one-news__figure-img">

Стать донором и спасти жизни. Накануне международного Дня донора крови в Минске в центр трансфузиологии приглашают пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ежедневно только в столице кровь и ее компоненты сдают около 200 человек. Её применение показано при различных состояниях. Сейчас особо выделяют доноров плазмы крови тех, кто переболел COVID-19. Из 600 переболевших в центре плазму сдали 40 человек.

Переливание плазмы – лишь один из методов, который применяют в комплексном лечении новой инфекции. Всего в стране процедуру провели более чем двумстам пациентам. В 7 случаях из 10 это дает положительный результат.

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