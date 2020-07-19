За сутки от коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 4 человека









Умерли от последствий коронавирусной инфекции за сутки 4 человека. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 499 пациентов.





Выздоровели и выписаны из медучреждений 58 тысяч 204 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. По информации Минздрава, всего проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста (+10155 тестов за сутки).