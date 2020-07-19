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За сутки от коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 4 человека

19.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 19 июля в Беларуси зарегистрировано 66 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 142 новых случая, в предыдущие дни было 171 и 159.



Умерли от последствий коронавирусной инфекции за сутки 4 человека. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 499 пациентов.

Выздоровели и выписаны из медучреждений 58 тысяч 204 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. По информации Минздрава, всего проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста (+10155 тестов за сутки).
 
 
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На 19 июля в Беларуси зарегистрировано 66 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 142 новых случая, в предыдущие дни было 171 и 159.
 
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