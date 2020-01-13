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Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м

14.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ОДО «Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Сейчас идет приемка многоэтажки. Практически все квартиры в жилом доме были выкуплены на этапе строительства. Из вакантных остались только «двушки» на третьем этаже в 3, 4 и 5 секции площадью 60 кв.м и стоимостью 1350$ за «квадрат». Зато есть много квартир в остальных двух домах. Смотрите что по чем предлагает застройщик.

Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м

Начал «Айрон» возводить дом в декабре 2017 года. По планам застройщика сдать первую очередь собирались во втором квартале 2020 года, однако закончить удалось несколько раньше. Сейчас готовность дома составляет 99% (по информации с сайта застройщика). Как нам сообщили в компании: «Сейчас этот дом в процессе сдачи».

Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м

Практически все квартиры в доме были распроданы на этапе строительства. Из вакантных остались только «двушки» на третьем этаже трех секций. А вот в доме номер 2 этого жилого комплекса вообще не осталось свободных квартир. Его готовность составляет 80%, по состоянию на 1 января 2020 года. Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал этого года, при этом «Айрон» планирует завершить строительство и этого дома раньше указанного срока. На днях здесь забрали последние две двухкомнатные квартиры: площадью 52-53 кв.м. за 1380$, и площадью 58-59кв.м. за 1350$.

Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м

Куда больший выбор квартир в доме номер три по плану застройки. Его готовность на 1 января составляет 40%. Ориентировочный срок сдачи - 2 квартал 2022 года. На продажу выставлены следующие квартиры:

1- комнатные 39-41 кв.м. - 1450 долларов США

2-комнатные квартиры 50-53 кв.м - 1380 долларов США

2-комнатные квартиры 58-62 кв.м. - 1320 долларов США

3-комнатные квартиры 69-72 кв.м. - 1230 долларов США

3-комнатные квартиры 73-86 кв.м. - 1200 долларов США

4-комнатные квартиры 93-99 кв.м.- 1100 долларов США

5-комнатные квартиры 113 кв.м. - 1100 долларов США

Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м

Помимо квартир «Айрон» предлагает для покупки машиноместа в многоуровневом паркинге, на наземной стоянке и в подземном гараже. Прайс выглядит следующим образом:

Многоуровневый паркинг – 2000-3000 долларов США в эквиваленте за кв м

Наземная плоскостная стоянка- 5000 долларов США в эквиваленте за кв м

Подземный паркинг –10000-11500 долларов США в эквиваленте за кв м.

Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м
 
Теги: Минск
 
 
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ОДО «Айрон» завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Сейчас идет приемка многоэтажки. Практически все квартиры в жилом доме были выкуплены на этапе...
 
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