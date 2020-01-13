Айрон завершил возведение первого дома в ЖК «Петровщина». Вакантными в нем осталась только несколько «двушек» на третьем этаже по 1350$ за кв.м

Практически все квартиры в доме были распроданы на этапе строительства. Из вакантных остались только «двушки» на третьем этаже трех секций. А вот в доме номер 2 этого жилого комплекса вообще не осталось свободных квартир. Его готовность составляет 80%, по состоянию на 1 января 2020 года. Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал этого года, при этом «Айрон» планирует завершить строительство и этого дома раньше указанного срока. На днях здесь забрали последние две двухкомнатные квартиры: площадью 52-53 кв.м. за 1380$, и площадью 58-59кв.м. за 1350$.